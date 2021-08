Carlo Maria Castelletti è il nuovo Presidente del Molina

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha firmato il decreto di nomina del nuovo Presidente della Fondazione Molina. A guidare l’ente dopo le dimissioni di Guido Bonoldi sarà Carlo Maria Castelletti, 67 anni, medico farmacista varesino molto conosciuto e con un importante curriculum. È andato recentemente in pensione come responsabile delle farmacie della Asst Valle Olona.

Proprio in questi giorni aveva preventivato la sua volontà di proseguire nei suoi tanti impegni in campo sociale e sanitario.

«Non vivo la pensione come una liberazione. Sono grato all’Azienda per avermi offerto, in tutti questi anni, l’opportunità di fare scelte etiche. Ora ci sono nuovi cammini da intraprendere. Adesso mi attendono altre cose – affermava Castelletti -. Il mio mondo futuro è quello delle rsa, degli hospice, delle cure palliative. In tutti i miei anni di lavoro ho sempre avuto un’attenzione particolare alla sofferenza: del malato, ma anche dei suoi familiari, e dei medici e infermieri che lo curano. La sofferenza non mi ha mai lasciato indifferente. Può essere quella psichica dell’anziano che invecchia in solitudine in uno spazio che non è la sua casa, del medico in burnout, del malato a prognosi infausta. Ecco, è in questa direzione che voglio indirizzare le mie competenze».

Carlo Maria Castelletti si era candidato a entrare nel Consiglio del Molina e aveva partecipato alle audizioni del 25 settembre 2018 con il sindaco Galimberti. In seguito era entrato nell’Organismo di vigilanza della Fondazione Molina. Ha quindi una competenza specifica per il ruolo a cui è stato chiamato.