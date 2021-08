L’estate continua con arte, feste e spettacoli sotto le stelle

Un weekend con tante occasioni per immergersi nella natura, nella storia e nell’arte. Sarà un fine settimana caldo e soleggiato, anche se non è escluso qualche possibile temporale nel pomeriggio di domenica.

Gli appuntamenti in programma:

PICCOLI PALEONTOLOGI A BESANO – Laboratori didattici gratuiti per bambini per riscoprire e conoscere il mondo marino dei fossili. L’ARTICOLO

ARTIGIANI AL SACRO MONTE – Domenica 22 agosto dalle 10 alle 20 si svolgerà il terzo appuntamento di Artigiani in borgo al Sacro Monte di Varese, la mostra mercato di artigianato di qualità organizzata da Mani maestre Ass. Parteno in collaborazione con Coopuf I.C. L’ARTICOLO

ARTE AD ARCUMEGGIA – Ad Arcumeggia una mostra dedicata al maestro Albino Reggiori L’iniziativa è promossa da Sangalleria e Museo della Fotografia. L’ARTICOLO

CHAGALL A LUINO – Fino al 5 settembre a Palazzo Verbania le opere del grande artista russo-francese. Tre diversi percorsi, con lavori compresi tra il 1926 e gli anni Cinquanta. L’ARTICOLO

TEATRO A PORTO CERESIO – Sabato 21 agosto ore 21.15 torna PortoArte, la rassegna di teatro, musica e arte a Porto Ceresio che presenta un nuovo spettacolo di e con Marina De Juli “Il mondo che vorrei” con la fisarmonica e le musiche di Armando Illario. L’ARTICOLO

TEATRO AL SACRO MONTE – La Compagnia teatrale Instabile Quick al Sacro Monte con “Radici al Futuro”. Domenica 22 agosto ore 17.30 presso il Giardino della Memoria. L’ARTICOLO

CINEMA A BUSTO ARSIZIO – A Villa Calcaterra è il momento de “I sogni segreti di Walter Mitty” Sabato sarà proiettata la commedia americana del 2013 diretta da Ben Stiller. L’ARTICOLO

CINEMA AD ANGERA – Venerdì 20 agosto alle 21.15 sul pratone del lungolago “Sherlock Jr vs the Kid”, due classici della storia del cinema in un doppio programma in versioni restaurate.

DOMENICA ALL’ORRIDO DI CUNARDO – Terzo e ultimo appuntamento del 2021 con il fascino misterioso dell’avventura, ovvero le visite guidate lungo il complesso sotterraneo dell’Orrido di Cunardo. L’ARTICOLO

WEEKEND IN VALCERESIO – Musica e laboratori per bambini, le proposte per il weekend tra Valceresio e lago. L’ARTICOLO

ALPINI IN FESTA – Alpini in festa nella zona di Gallarate: il 20, 21, 22 agosto l’area feste di Casorate Sempione (via Roma 100) ospita una tre giorni all’insegna della socialità e dei buoni sapori per le penne nere e tutti i simpatizzanti. L’ARTICOLO

FESTA DEL PD ALLA SCHIRANNA – Il prossimi 20 e 21 agosto, nell’area feste della Schiranna, due serate di cibo e buona musica. È obbligatorio il green pass. L’ARTICOLO

MUSICA E SENTIERI A BAVENO – Gli appuntamenti del fine settimana nella cittadina piemontese sul Lago Maggiore. L’ARTICOLO

“SENTIERI E PENSIERI” A SANTA MARIA MAGGIORE – Torna a Santa Maria Maggiore il festival letterario da Bruno Gambarotta. Dal 19 al 25 agosto la nona edizione della rassegna letteraria nella cornice di Villa Antonia. L’ARTICOLO