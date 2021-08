Ricoveri stabili in area covid all’ospedale di Varese

Un degente in più nell’hub covid ma 4 in meno nell’area di osservazione. Nel weekend la situazione all’ospedale di Varese è rimasta sostanzialmente invariata: ieri sera i ricoveri erano 29 contro i 28 di venerdì scorso e i 30 di una settimana fa. I degenti in attesa del risultato del tampone lunedì sera erano 13 contro i 16 del 9 agosto e i 17 di venerdì.

L’andamento, quindi, è altalenante ma i numeri si mantengono bassi. Rimangono libere le terapia intensive, anche se l’azienda ha inviato a Milano due pazienti critici la scorsa settimana, mentre le Cpap utilizzate ieri erano 8, in aumento rispetto a venerdì quando se ne contavano 5.

Si alleggerisce anche la pressione nei reparti non covid dove, in una settimana, i degenti sono diminuiti passando da 789 di una settimana fa agli attuali 737, complice anche la riduzione di letti prevista a cavallo di ferragosto.