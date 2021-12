Weekend col bello ma arriva il grande gelo dell’Est

L’istantanea sul clima fa ben sperare, ma attenzione al freddo. Scrive il Centro geofisico prealpino: «Prosegue il dominio dell’alta pressione sull’Europa occidentale che mantiene bel tempo invernale anche sul N-Italia con clima particolarmente mite per la stagione in montagna. La stagnazione atmosferica favorisce però la formazione di nebbie sulla pianura padana e l’accumulo di inquinanti al suolo. Martedì temporaneo rientro da Est di aria più fredda balcanica».

Per oggi, venerdì, in apertura di weekend giornata «ben soleggiata e clima mite in giornata su Alpi e pianura pedemontana ma sulla bassa pianura padana cieli grigi e freddo (max 2/3°C) sotto le nebbie. All’alba brinate con cielo sereno, temperature più alte sulle Prealpi con inversione termica».

Sabato e domenica tempo simile. «Soleggiato e mite in montagna e sulle Prealpi. Persistenza di nebbie o nubi basse sulla pianura padana, solo in parziale dissoluzione nelle ore più calde. Brinate notturne sotto la luna piena. Zero termico sulle Alpi verso 3000 m».

L‘inizio della settimana sarà contraddistinto dal freddo. «Lunedì 20 dicembre: ancora abbastanza soleggiato con nebbie in pianura e gelo notturno. Martedì 21: probabile rientro di aria fredda dai Balcani porterà cieli nuvolosi e più freddo, ma senza precipitazioni».