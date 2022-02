Maschere… non mascherine! Laboratorio di Carnevale al Museo tattile

Il Museo tattile di Villa Baragiola apre le sue porte alla creatività di adulti e bambini (dai 5 anni in su) per uno speciale laboratorio di Carnevale. Maschere… non mascherine il titolo del laboratorio in programma domenica 27 febbraio alle ore 15.30.

A disposizione dei partecipanti un’ampia scelta di materiale di recupero differente per forma materiale e, naturalmente, colore.

Il personale del museo aiuterà grandi e piccini a progettare e realizzare una fantastica e personalissima maschera di carnevale, utilizzando esclusivamente materiali di riuso.

La prenotazione è obbligatoria al numero 329 9513001.

Maschere…non mascherine!

Laboratorio creativo con materiale di riciclo

Domenica 27 febbraio ore 15.30

al Museo Tattile di Varese

Villa Baragiola, via Caracciolo 46 a Varese