Arte e collaborazione: bambini protagonisti di Expo ideale

L’evento internazionale Expo Ideale coinvolge i bambini di Varese e provincia grazie alla libreria Potere ai Bambini che, dal 24 febbraio fino al 13 marzo, si trasforma in atelier collaborativo e propone ai più piccoli e i loro genitori, ma anche scuole, insegnanti e appassionati di libri con un ricco programma di eventi ispirato al grande autore e illustratore per l’infanzia Hervé Tullet.

L’expò ideale è un grande progetto internazionale di creazione collaborativa ideato dal genio artistico di Hervé Tullet che invita ognuno a creare una propria esposizione ideale ispirandosi allo stile dell’artista.

L’Expo Idéale può essere di dimensioni e forme varie e ognuna diventa parte di una mostra più grande che ha partecipanti in tutto il mondo. Come dice Tullet l’Expo Ideale è energia collettiva!

La libreria Potere ai bambini, in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini e una cinquantina di librerie del gruppo Cleio, portano l’iniziativa in Italia.

Dopo aver invitato i bambini delle scuole del territorio nel mese di gennaio a realizzare le proprie opere d’arte, le esporrà negli spazi della libreria, queste si alterneranno e convivranno in un flusso costante di forme e colori.

Le opere arrivate in libreria sono alcune decine e tutte originali e coloratissime. Hanno partecipato bambini che hanno lavorato a casa con i genitori mentre si trovavano in quarantena e alcune classi delle scuole di Varese e provincia.

La filosofia alla base del progetto va al di là dell’individualità dell’artista perché l’arte in questo caso è condivisione e collaborazione. L’arte diventa tale se condivisa.

Le fotografie degli expo verranno inviate anche all’artista e all’organizzazione di Expo Ideale che pubblicherà le più belle, facendo così il giro del mondo.

Inoltre, per adulti e bambini due grandi eventi dedicati: gli adulti potranno infatti partecipare ad un webinar online con Hervé Tullet in persona, mentre per i bambini è previsto un laboratorio creativo sabato 12 marzo.

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare la libreria a info@potereaibambini.it

Artista, autore di numerosi bestseller per l’infanzia, ideatore di atelier creativi e più volte vincitore di premi letterari, Hervé Tullet è considerato uno degli autori più originali nell’ambito della letteratura per l’infanzia.

