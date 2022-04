All’Alcatraz di Milano arriva The White Buffalo

L’artista originario dell’Oregon tornerà in Italia lunedì 2 maggio per un concerto all’Alcatraz di Milano. In apertura L. A. Edwards

Appuntamento con The White Buffalo: il cantante, cantautore e chitarrista Jake Smith, nonché esperto narratore di storie e candidato Emmy, tornerà in Italia lunedì 2 maggio per un concerto all’Alcatraz di Milano. In apertura L. A. Edwards.

L’artista originario dell’Oregon è sempre riuscito intenzionalmente ad aggirare i generi, toccando diversi stili, dall’Americana, al punk, dal folk meditabondo al rock ‘n’ roll più scatenato, mantenendo uno stile forte e distintivo. I suoi testi e la sua spontanea abilità oratoria sono il cuore pulsante della sua musica, e donano ai brani – essenzialmente brevi film – un aspetto cinematografico e artigianale, proprio come nell’ultimo album. Sul palco i brani del nuovo album “On The Widow’s Walk” e non solo. Il concerto di Milano, più volte rimandato a causa della pandemia è fissato per il 2 maggio 2022.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.