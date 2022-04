Burraco solidale per Telethon con l’Avis di Solbiate Arno

L’Avis di Solbiate Arno organizza un burraco solidale per Telethon. Sabato 30 aprile presso la mensa Carabelli di via Colombera 27 si terrà un torneo che ha come obiettivo la raccolta fondi per aiutare la ricerca. L’appuntamento è alle 15,30 e dopo il terzo turno è prevista un’apericena con gnocco fritto, salumi e formaggi. A seguire turno danese, classifica e premiazioni. Alle prime tre coppie classificate un lingotto d’argento in memoria di Danilo Carabelli. Per prenotazioni entro il 29 aprile chiamare i numeri 3405102294-3462391636-3332346300.