Loredana Bertè a Varese con il suo “Manifesto tour”

Sabato 23 aprile appuntamento al Teatro di Varese con un’icona della musica italiana: Loredana Bertè fa tappa per una data del “Manifesto Tour”, dal nuovo album di inediti prodotto dal produttore gallaratese Luca Chiaravalli per Warner Music.

L’album è stato anticipato dal singolo “Bolliwood” scritto da Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana. “Manifesto” è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. Nell’album c’è anche “Ho smesso di tacere”, firmata da Luciano Ligabue, un brano che colpisce per la profondità e la forza della scrittura. La cover del disco, ispirata alla Pop Art, è già simbolica e allo stesso tempo narrativa. Nell’album anche featuring inaspettati e in alcuni brani “Lacrime in limousine” feat. Fedez , “Donne di Ferro” feat. J-Ax , “Florida” feat. Nitro.

Oltre alle nuove canzoni, non mancheranno le pietre miliari della lunga carriera musicale della cantante.