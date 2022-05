Dopo la pioggia le fontane di Varese tornano a zampillare

Dopo gli ultimi giorni di pioggia il Comune di Varese sta provvedendo alla riattivazione delle fontane di piazza Monte Grappa e dei Giardini Estensi.

I giochi d’acqua infatti non erano stati riattivati dopo il tradizionale stop invernale a causa della prolungata siccità che ha interessato la nostra regione e provincia.

Questa decisione era stata presa anche come segno di attenzione per una risorsa fondamentale come l’acqua. La situazione idrica purtroppo non è ancora totalmente nella norma per il periodo ma le ultime piogge hanno reso possibile il via libera alla accensione e gli operai stanno effettuando le operazioni necessarie alla riattivazione dopo tanti mesi di stop: pulizia, sistemazione dei giochi di luce e riempimento delle vasche sotterranee. Le fontane saranno così di nuovo pienamente operative nel giro di qualche giorno.