Una performance luminosa ai giardini Estensi di Varese per festeggiare i 70 di Sorptimist

E’ un’anniversario importante quello che compie quest’anno il Soroptimist Club varesino.

Il settimo club dell’associazione nato in Italia (più precisamente il 27 giugno 1952) compie settant’anni: fondato da diciannove socie, fra cui storiche figure quali Lydia Bianchi Beretta, Ester Caronni Zanzi, Tina Cavalli Trolli, Giulia Panza di Biumo, il Soroptimist Club International è ad oggi l’unica associazione rimasta al femminile e raggruppa donne in carriera che si distinguono nei diversi ambiti lavorativi.

TANTI PROGETTI “SILENZIOSI” A FAVORE DELLE DONNE

Il Club varesino persegue, in maniera molto attiva e senza clamore, gli scopi dettati dallo statuto internazionale nell’ambito della tutela dell’infanzia, della donna e della famiglia.

Fra le numerose recenti iniziative il Club varesino ha creato nella sezione femminile della Casa Circondariale del Bassone di Como un Beauty Salon con corsi di parrucchiera in collaborazione con il Club Comasco oltre all’attuazione del Giardino delle Semplici dove le detenute coltivano erbe e piante aromatiche il cui ricavato è messo a disposizione delle donne in ristrettezze economiche. Sempre nel medesimo ambito è il progetto Le “Giornate Rosa Dentro”: incontri informativi sulla prevenzione del tumore al seno e ambulatori senologici in collaborazione con SSD Breast Unit, ASST Sette Laghi, ASST Lariana e associazione CAOS.

Nel 2015, il Club varesino fu tra i primi a firmare il progetto Una Stanza tutta per sé presso la Caserma dei CC di Varese. Gemellato dal 2019 con il SIE Club Ruhengeri (Rwanda), ha sostenuto 5 ragazze madri ruandesi finanziando dei corsi di sartoria presso una scuola professionale.

Da anni supporta l’“Associazione Acquamondo” che si occupa di nuoto per handicappati. Innumerevoli anche le iniziative a tutela dell’arte. Fra queste, la sponsorizzazione di una Galleria del Museo di Arte Contemporanea di Villa Panza, cui seguì, In occasione del cinquantennale di fondazione del Club, il restauro del quadro seicentesco “Didone Abbandonata”.

GIARDINI ESTENSI APERTI FINO A MEZZANOTTE PER “L’ARPA DI LUCE” DI PIERO PIRELLI

In occasione di questo importante traguardo temporale, la Presidente in carica, AnnaCarla Bassetti, ha dichiarato: «Abbiamo deciso di celebrare questo momento significativo aprendoci alla cittadinanza offrendo una performance dell’arpa di luce firmata dall’artista varesino Pietro Pirelli che si terrà l’11 giugno alle 22 L’installazione luminosa e musicale si svolgerà ai Giardini Estensi, aperti al pubblico fino a mezzanotte per l’occasione».

Ma le celebrazioni non si fermano qui: «Abbiamo voluto puntare tutto sulla cultura, invitando le numerose Soroptimist provenienti da altre città presso la Fondazione Morandini per visitare le due mostre importanti in atto e non solo: oltre ad una visita allo splendido Eremo di Santata Caterina, è previsto un giro in battello per ammirare le Isole Borromee». Le celebrazioni termineranno con un pranzo presso il ristorante Il Sole di Ranco.

Una due giorni pregna di significato sotto tanti punti di vista, che segna la volontà, da parte del Club varesino, di coinvolgere istituzioni e privati nelle proprie attività per condividere messaggi positivi. Presenti anche tre socie del Club Soroptimist del Rwanda, “per dare la possibilità ai partecipanti di entrare in contatto e confrontarsi con realtà diverse ma molto attive nella difesa delle donne», ha concluso la Presidente AnnaCarla Bassetti.