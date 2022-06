Ultimo fine settimana per la 33esima edizione del Palio di Uboldo

Sono questi gli ultimi giorni della 33esima edizione del Palio delle contrade di Uboldo.

La tanto attesa manifestazione più amata dagli uboldesi è partita lo scorso 11 giugno e si chiuderà domenica 19 giugno. Nove giorni in cui le quattro contrade in cui si divide il paese, Bell, San Cosma, Taron, Lazzarett, si cimentano in gare di sport, corsa, tiro alla fune e tanto altro. Non solo giochi però, perché tutte le sere del Palio dalle 19:30 funzionerà la ristorazione e la pizzeria in oratorio.

Il grande evento si chiuderà domenica 19 giugno alle ore 18 con la maratona, maschile e femminile, per le vie del paese e alle ore 22, presso il piazzale della chiesa, con la cerimonia di chiusura del Palio. Seguirà uno spettacolo pirotecnico e lo show del Dj Daniel.

Il programma del 17, 18 e 19 giugno: