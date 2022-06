Venerdì 1 luglio, concerto di Massimo Bubola al Chiostro di Voltorre

In occasione dell’Alzheimer Fest 2022, una serata di musica aperta a tutti

Venerdì 1 luglio, alle ore 21.00 presso il Chiostro di Voltorre in via San Michele a Gavirate, Massimo Bubola in concerto.

“Canzoni come vetro, poesia come specchio”

con la partecipazione di Lucia Miller.

L’evento fa parte dell’Alzheimer Fest 2022, organizzata dall’Associazione Progetto Rughe Odv.

A seguire Renato Franchi & His Band con “Mi perdo e mi innamoro – live tour”.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium delle Scuole Medie di Gavirate in viale Rimembranze.

Il costo del biglietto è di 10 euro.