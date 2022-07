Alla scoperta del mondo sotterraneo con il CAI

Il gruppo speleo CAI Varese vi invita a partecipare al secondo stage di speleologia.

Giovedì 7 luglio ci terrà la presentazione dello stage, sabato 9 luglio si passerà alla pratica con visita in grotta semplice e orizzontale per passare poi alla visita in una grotta con verticali domenica 10 luglio.

Tutte le informazioni sul sito del CAI.

CLICCA QUI

INFO E CONTATTI

CAI Varese

via Speri della Chiesa Jemoli, 12

T.: 0332 289267

@: gruppospeleologicocaivarese@gmail.com