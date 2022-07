Doppio appuntamento con “Jazz in Maggiore” a Maccagno e a Brezzo di Bedero

Sabato 30 luglio alle 21.00 torna “Jazz in Maggiore” nell’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca. Protagonista il duo di stelle nascenti del jazz internazionale: Eleonora Strino e Francesca Tandoi. Pianoforte, chitarra e due voci comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing e del bebop, proponendo un repertorio di grande impatto e dalle mille sfumature.

Francesca Tandoi, giovane romana di talento, fan di Oscar Peterson e dei grandi virtuosi del pianoforte swing, si è formata con la musica classica per poi scoprirsi la vocazione per il jazz. Nel 2009 si è trasferita in Olanda dove si è perfezionata in prestigiose istituzioni accademiche, come il Conservatorio de L’Aja ed ha riscosso i primi successi. Il suo percorso artistico si iscrive nel filone delle pianiste/cantanti che vanta una gloriosa tradizione. Eleonora Strino nasce a Napoli, dove si laurea al Conservatorio San Pietro a Majella, perfezionandosi poi in armonia, teoria ed improvvisazione nel prestigioso Conservatorio di Amsterdam. Ha suonato in alcuni dei più importanti jazz club e festival italiani affiancandosi spesso a nomi importanti della scena nazionale ed internazionale: solida ormai la sua collaborazione con l’incredibile contrabbassista americano Greg Coehn.

Una vista mozzafiato dal Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero farà invece da cornice all’ultimo concerto, giovedì 4 agosto alle 21.00, con l’Rvr Trio, formato da Ciro Radice, pianoforte, Gianni Virone, sax tenore e soprano, e Stafano Risso, contrabbasso.

Dopo anni di collaborazione in progetti diversi, i tre musicisti, attivi ed apprezzati non solo in ambito jazzistico, si ritrovano a presentare brani originali in chiave jazz concedendo piena libertà alla propria capacità d’improvvisazione, tra virtuosismo e poesia.

In caso di maltempo ci si sposterà a Casa Paolo, in via Baumgartner 10.