Eventi per bambini nel weekend del 1,2 e 3 luglio tra Varese e provincia

Foto di Arek Socha da Pixabay

Caldo, sole e qualche temporale in questo primo weekend di luglio ricco di eventi all’aperto nei pomeriggi o in serata, tra spettacoli, cinema e persino picnic sotto le stelle. E poi tantissimi giochi, laboratori e un po’ di sport per divertirsi in famiglia, genitori e figli insieme.

EVENTI

VARESE – Con YakAround la piazza si trasforma: festa, performance e laboratori. . Performance teatrali e circensi, laboratori creativi domenica 3 luglio alle 16.30 in piazza de Salvo per raccontare azioni e trasformazioni di YakAround – Scopri i dettagli

TRADATE – Picnic sotto le stelle al Parco Pineta, tra storie scienza e osservazioni astronomiche. la sera del 1 luglio è dedicata agli “Strani linguaggi” degli animali del bosco, per imparare a capirli – L’iniziativa

CASTELLO CABIAGLIO – Torna domenica il mercato del “Giustoinperfetto” con spettacoli e laboratori per bambini tra banchi e iniziative al fresco dei vicoli, di piccoli angoli verdi e delle caratteristiche corti nascoste > Scopri di più

MORNAGO – Anche gonfiabili e attività per bambini sabato e domenica all’area feste di Mornago per il Mornago Country – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il programma dell’atteso Palio dei Castelli di Castiglione Olona, fra rievocazioni storiche, tornei, cortei in abiti d’epoca e l’immancabile Corsa delle Botti – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO: il sabato sera Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per le “Sere fai d’estate” > Scopri di più

SPETTACOLI

VARESE – Al Villaggio Cagnola in Rasa il Festival di Teatro in Natura. Promosso da Teatro In Drao il Festival propone 7 spettacoli all’aperto in due giorni, tra sabato 2 e domenica 3 luglio alla Rasa di Varese – Qui tutto il programma

ANGERA: inizia venerdì 1 luglio con Biancaluna della Compagnia Roggero la rassegna Un parco per l’arte che porta nel giardino di Amaltheatro 8 spettacoli per bambini – Scopri i dettagli

CARONNO VARESINO: venerdì sera il cortile dell’oratorio si trasforma in cinema all’aperto con Esterno Notte che poropone ai bambini la proiezione gratuita del film di animazione Ainbo – Spirito dell’amazzonia, storia di amicizia e coscienza ambientale con un doppiaggio d’eccezione > Il film

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Venerdì n scena lo spettacolo per bambini “L’isola delle lucciole” della compagnia Ditta Gioco Fiaba di Milano > L’evento

GORNATE OLONA: sabato l’area feste del Parco comunale apre a Esterno Notte e diventa cinema all’aperto con la proiezione di Lunana – il viaggio alla fine del mondo. Evento gratuito > Scopri di più

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta ha scelto per i ragazzi due libri che portano i colori dell’estate, un giallo-noir ricco di adrenalina e un titolo rosso-lamponi che racconta di amori e amicizia > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

GERMIGNAGA – Sabato e domenica alla ex colonia Elioterapica di Germignaga c’è Artisti in circolo, laboratori gratuiti per creare insieme, adulti e bambini, giganteschi mandala guidati dal collettivo artistico WoodMood e progetto Remida Varese > Scopri come partecipare

VARESE – Bambini e anziani insieme al Molina per il laboratorio creativo dei “riciclattoli” di Legambiente nei pomeriggi di sabato e domenica – Scopri l’iniziativa

CASTELSEPRIO – Si intitola Voglio fare l’archeologa il percorso guidato per bambini al sito di Castelseprio in programma venerdì pomeriggio a cura di Archeologistics sulle tappe del libro “Facciamo che eravamo archeologi” – L’evento

BESNATE – Weekend finale del mini Palio di Besnate, la settimana di giochi più attesa del paese all’oratorio San Giovanni Bosco. Qui tutte le informazioni

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

VARESE – BODIO – Il Lago di Varese torna balneabile a partire ufficialmente da sabato 2 luglio. Ecco in quali punti – Tutte le informazioni

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

SPORT

BASKET – Ll Varese Basket School si presenta con un torneo 3×3 a Casbeno, domenica 3 luglio appuntamento ai campetti di via Castellini: match aperti alle categorie Esordienti, Aquilotti e under 13 – Come partecipare

CARNAGO – Torna la StraRovate venerdì 1 luglio. La manifestazione sportiva quest’anno taglia il traguardo della venticinquesima edizione – Come partecipare

GITE

BIELLA – Vivere la montagna, all’Oasi Zegna tornano le “Domeniche in alpeggio”. Quattro appuntamenti per immergersi nelle tradizioni e negli usi della vita degli alpigiani. Le iniziative sono in programma da giugno a settembre – Tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

