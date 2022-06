Picnic sotto le stelle al Parco Pineta, tra storie scienza e osservazioni astronomiche

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta a Tradate, con il suo Osservatorio e l’EcoPlanetario, una serie di appuntamenti scientifici da godersi seduti in un prato, degustando un rilassante picnic sotto le stelle, immersi nella natura.

Sono i Picnic (scientifici) sotto le stelle nel verde del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Serate estive nate per condividere il pasto in relax ciascuno sul proprio telo con le prelibatezze portate da casa per l’occasione (tranne il dolce, a quello ci pensano i promotori di Astronatura), ascoltando di volta in volta un interessante approfondimento scientifico su temi differenti.

E dopo ogni pasto conviviale a base di storie, gusto e saperi, spazio all’Osservazione astronomica. Complice il favore del buio avvolgente nella natura del parco, sarà possibile osservare i corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici:

L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli; nel caso queste ultime non fossero ottimali, la serata si sposterà nell’EcoPlanetario, per partecipare ad un viaggio nello spazio.

PROGRAMMA DEI PICNIC SOTTO LE STELLE

Venerdì 1 luglio, 20.30

STRANI LINGUAGGI

Profumi, colori, suoni, e… Un viaggio alla scoperta di come gli animali comunicano tra loro e delle varie modalità con le quali anche l’uomo “parla”.

Chissà se riusciremo a comprendere questi “strani linguaggi”!

Venerdì 15 luglio, ore 20.30

I SUPEREROI E L’ASTRONOMIA

Thor e il suo Mjolnir fatto con il cuore di una stella morente sarà solo un’invenzione fumettistica oppure c’è qualcosa di vero? I raggi cosmici donano dei poteri come ne “I Fantastici 4”? Scopriamo dove le storie dei supereroi finiscono di essere solo delle invenzioni di menti creative e si mescolano ad oggetti celesti, fenomeni astronomici e ricerche reali.

Venerdì 29 Luglio, ore 20.30

STORIE DI ALLUNAGGI E MISSIONI SPAZIALI

Uomini sulla Luna, cani in orbita, passeggiate nello spazio… Andiamo insieme alla scoperta delle missioni che hanno portato l’uomo ad oltrepassare i confini del nostro pianeta, verso quella frontiera dell’esplorazione che si sposta sempre un po’ più in là… Verso l’infinito e oltre!

Venerdì 12 Agosto, ore 20

PICNIC SOTTO LE STELLE CADENTI CON MUSICA CELTICA

Osservare le stelle per ammirare quelle che cadono cullati dalle soavi note di “Songs for Gaia – Poeti, viaggiatori, amanti … antiche storie e leggende in chiave moderna” a cura della Celtic Harp Orchestra.

Sdraiati con il naso all’in su a caccia delle stelle cadenti proprio nelle serate di maggior picco per poi raggiungere gli strumenti astronomici puntati per l’occasione sui corpi celesti visibili.

L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

sabato 13 Agosto, ore 20

PICNIC SOTTO LE STELLE CADENTI CON PERFORMANCE MUSICALE

Osservare le stelle nella radura del bosco per ammirare quelle che cadono guidati dalla musica di Clio and Maurice, un duo che fonde voce, archi ed elettronica.

Sdraiati con il naso all’in su a caccia delle stelle cadenti proprio nelle serate di maggior picco per poi raggiungere gli strumenti astronomici puntati per l’occasione sui corpi celesti visibili.

L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Venerdì 26 Agosto, ore 20.30

CRONACHE DEL GHIACCIO E DEL FUOCO

Storie di comete, asteroidi e dinosauri.

Obiettivo della serata è scoprire di più su questi oggetti che a volte passano a far visita alla Terra e sui giganti del Mesozoico che sembra di conoscere così bene grazie a film e cartoni animati. Chissà poi se sarà davvero così…

COME PARTECIPARE AI PICNIC SOTTO LE STELLE

La quota di partecipazione individuale è di €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

Ciascuno è invitato a portare con sé il pranzo al sacco mentre gli organizzatori provvederanno al dolce a km 0.

Oltre ai viveri occorre portare con sé un telo( per sdraiarsi nel prato e godere la serata e un antizanzare.

Maggiori info e prenotazioni a questo link.