Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 1, 2 e 3 luglio

Dopo molti anni si potrà andare alla Schiranna di Varese con costume e infradito perchè il Lago di Varese torna balneabile: per la giornata di sabato sono in programma diversi eventi.

A Sesto Calende si cena sotto le stelle mentre a Castiglione Olona si torna indietro nel tempo con il Palio dei Castelli fra rievocazioni storiche, tornei, cortei in abiti d’epoca.

EVENTI SPONSORIZZATI

GAVIRATE – In Viaggio con l’Alzheimer Fest lascia il Lago e prosegue al Chiostro di Voltorre. Venerdi 1 luglio alle ore 21 ci sarà il concerto di Massimo Bubola e Renato Franchi –tutte le informazioni– mentre sabato 2 luglio alle ore 21 si esibirà il Duo di Violoncello e Chitarra “L’anima latina”. Tutte le informazioni

MORNAGO – Il 2 e il 3 luglio appuntamento all’area feste di Mornago per un weekend dedicato al mondo equino. Musica, balli e buon cibo accompagneranno la manifestazione Mornago Country. Tutte le informazioni

DOMOBIANCA – Luglio a Domobianca 365, un mese di eventi per godersi la montagna. Gli eventi del primo weekend di Luglio nella località turistica piemontese – Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

SPECIALE LAGO DI VARESE

VARESE – A nuoto da Bodio alla Schiranna per festeggiare il ritorno alla balneabilità del lago di Varese. Il 2 luglio (partenza alle 11.30) in 200 potranno fare le prime bracciate nel lago grazie alla “The swim of history” – Tutte le informazioni

VARESE – Il Lago di Varese torna balneabile: ecco in quali punti e come si è arrivati all’obiettivo. Un obiettivo di carattere storico per il nostro territorio, già tentato in passato ma mai arrivato così vicino alla meta. In questo articolo cerchiamo di mettere in fila le informazioni su quanto sta accadendo – Tutte le informazioni

EVENTI

SESTO CALENDE – Musica all’alba, cena sotto le stelle e balli in piazza: gli eventi dell’estate di Sesto Calende. Presentato il calendario degli eventi della città sul Ticino: 14 gli appuntamenti a ingresso gratuito organizzati dal Comune: si va dal tango in piazza al tributo ai Pink Floyd, passando per i concerti all’Abbazia e le mostre fotografiche – Tutte le informazioni

VARESE – Tra Senegal e ballo liscio, il weekend della festa del PD a Schiranna. Una giornata dedicata alla multiculturalità e una serata di balli con i classici del ballo liscio e nuove proposte del rinnovato repertorio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Palio dei Castelli, ecco il programma. Il programma dell’atteso Palio dei Castelli di Castiglione Olona, che fra rievocazioni storiche, tornei, cortei in abiti d’epoca e l’immancabile Corsa delle Botti scatena entusiasmo e partecipazione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Appuntamento in giardino”, alla scoperta dei parchi del Fai. In cinque Beni del FAI lombardi in programma interessanti attività per celebrare la ricchezza ambientale e culturale di parchi e giardini storici tutelati dalla Fondazione – Tutte le informazioni

CISLAGO – In visita alla chiesa Santa Maria della Neve con la Pro Loco di Cislago. È in programma per domenica 3 luglio alle ore 16:00 una visita guidata alla chiesa Santa Maria della Neve di Cislago, che sarà condotta dalla Pro Loco del paese – Tutte le informazioni

TRADATE – Picnic sotto le stelle al Parco Pineta, tra storie scienza e osservazioni astronomiche. Nei venerdì sera d’estate gustosi Picnic sotto le stelle ricchi di scoperte scientifiche e osservazioni del cielo con i telescopi immersi nella natura del Parco – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

LEGNANO – Dieci giorni (+1) di musica a cielo aperto a Legnano con il Rugby Sound: tutto quello che c’è da sapere. Dieci serate – più una data zero – di musica sotto le stelle a Legnano per il ritorno del Rugby Sound Festival dopo il doppio stop imposto dalla pandemia – Tutte le informazioni

CLIVIO – Clivio pronta per la grande festa del 2-3 luglio. I portici e il cortile di Casa Reale ospiteranno stand gastronomici, musica e la consegna dei riconoscimento del “Bel Cif” – Tutte le informazioni

VELATE – VARESE – A Velate torna la Cotechinata per la sua 71esima edizione. L’appuntamento è all’Oratorio di Piazza Santo Stefano dove verrà allestito un fornito stand gastronomico e intrattenimento musicale – Tutte le informazioni

COSA FARE A GALLARATE E DINYORNI – Il Subbuteo, il gran mercatino di Bienate e la cena in strada nel centro di Gallarate. Ma anche mostre, concerti jazz, aperitivi a tema e tante feste – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Jazz, cinema, arte e passeggiate: tanti gli appuntamenti in programma questo fine settimana sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Igiene Urbana a Varese, un incontro on line per capire come sta cambiando. Camera Condominiale Varese ha organizzato, per il primo luglio 2022 un incontro online rivolto ai condòmini, imprese di pulizia, amministratori di condominio e operatori del settore sulla nuova gestione della raccolta rifiuti a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – “Donne per le donne”: una serata di sensibilizzazione contro il femminicidio. Nella serata di venerdì 1 luglio l’area feste della Schiranna ospiterà l’incontro “Donne per le Donne”, organizzato dal gruppo Donne – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio torna Lago d’Arte, in mostra le opere di 50 artisti della provincia di Varese. Domenica 3 luglio sul lungolago dalle 10 alle 17,30 si potranno ammirare centinaia di opere d’arte, tra quadri, sculture e opere fotografiche – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Artisti in circolo alla ex colonia Elioterapica di Germignaga per creare grandi mandala. Il laboratorio per adulti e bambini è promosso dal collettivo artistico WoodMood e il progetto Remida Varese per sabato 2 e domenica 3 luglio – Tutte le informazioni

CULTURA – “Editoria e arte”: tre sabati ad Arcumeggia per parlare di vita, libri e bellezza. La rassegna si terrà nel borgo dipinto della Valcuvia nei giorni 2, 23 e 30 luglio . Un programma ricco e intenso tra mostre, editori, scrittori e molto altro – Tutte le informazioni

GALLARATE

Due mostre al Maga tra cultura dello schermo e Archivifuturi. Fino al 25 settembre il Museo ospita due esposizioni dedicate alle immagini in movimento e gli artisti protagonisti del progetto archivi del contemporaneo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Museo con lo smartphone: Andrea Crespi porta al Maga un’opera in realtà aumentata. La nuova frontiera della creatività passa anche dalle nuove avanguardie artistiche digitali. Fino a settembre l’artista presenta il progetto Archivi – Tutte le informazioni

LIBRI

LA RECENSIONE – “I sogni nascono bianchi è un romanzo che raccoglie e trattiene tutti i colori del vivere umano”. Chiara Aquilino, vincitrice del Premio Chiara Giovani, commenta e analizza il romanzo “I sogni nascono bianchi” di Elisa Origi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione: Lella Costa torna ai Giardini di Varese. Il monologo di e con Lella Costa è ispirato a “Il catalogo delle donne valorose della Dandini e sarà in scena sabato 2 luglio alle 21 per Esterno Notte – Tutte le informazioni

VARESE – Con YakAround la piazza si trasforma: festa, performance e laboratori. . Performance teatrali e circensi, laboratori creativi domenica 3 luglio alle 16.30 in piazza de Salvo per raccontare azioni e trasformazioni di YakAround – Tutte le informazioni

ISPRA – Cinema all’aperto a Ispra, “Lagovisioni” propone i cortometraggi del Festival Internazionale del Cinema Povero. Venerdì 1 luglio inizia la seconda settimana di proiezioni della rassegna di cinema all’aperto in italiano e in lingua originale – Tutte le informazioni

RASA – Al Villaggio Cagnola in Rasa il Festival di Teatro in Natura. Promosso da Teatro In Drao il Festival propone 7 spettacoli all’aperto in due giorni, tra sabato 2 e domenica 3 luglio alla Rasa di Varese – Tutte le informazioni

MUSICA

SESTO CALENDE – Gospel Night alla Chiesa di San Bernardino di Sesto Calende. Musica gospel e spiritual a Sesto Calende, dove dagli Stati Uniti arriva il coro e l’orchestra Tallowood – Tutte le informazioni

MUSICA – Degustazione del tè del Lago Maggiore e musica classica con il Festival Il Lago Cromatico. I primi tre importanti appuntamenti della manifestazione si svolgeranno a Ranco, Somma Lombardo, Cerro di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sergio Caputo al Museo Maga. Secondo appuntamento della rassegna nell’arena esterna del Museo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Musica e solidarietà: il Jlbs Gospel Choir in concerto. Il coro gospel torna a esibirsi a sostegno di Eurosia – Tutte le informazioni

SAMARATE – “Concerto al chiaro di luna” di Marcello Pennuto a Villa Montevecchio di Samarate. Venerdì 2 luglio è in programma il concerto del maestro Pennuto – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – JazzAltro torna a Busto Arsizio con il trio Fazio-Loddo-Campanale. Appuntamento nel cortile del palazzo comunale. Insieme a loro ci sarà anche Francesco Tricarico per uno spettacolo a metà tra jazz e musica d’autore – Tutte le informazioni

BESANO-GRANTOLA – Interpretando suoni e luoghi, weekend di concerti con giovani talenti a Besano e Grantola. Fine settimana ricco per la rassegna curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Si chiude la prima parte di stagione al parco delle Feste di Maccagno con Mauro Brunini jazz trio. Appuntamento all’area feste del paese con il noto trombettista varesino, già elemento fisso di importanti orchestre latin band – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio una serata omaggio a Franco Battiato. Venerdì 1 luglio, alle ore 21.15 appuntamento con PortoArte presenta l’appuntamento con “Correnti Gravitazionali”, omaggio a Franco Battiato con Gli Sgalambri – Tutte le informazioni

NATURA

BIELLA – Vivere la montagna, all’Oasi Zegna tornano le “Domeniche in alpeggio”. Quattro appuntamenti per immergersi nelle tradizioni e negli usi della vita degli alpigiani. Le iniziative sono in programma da giugno a settembre – Tutte le informazioni

SPORT

CARNAGO – Torna la StraRovate venerdì 1 luglio. La manifestazione sportiva quest’anno taglia il traguardo della venticinquesima edizione – Tutte le informazioni

IPPICA – Via all’estate di galoppo a Varese: premio “Benetti” primo clou delle Bettole. Sabato 2 luglio (dalle 19,45) comincia la tradizionale stagione di corse all’ippodromo di Varese.Alla 5a corsa l’appuntamento più atteso con Miracle of Love nei panni della favorita – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Giugno Sport di Gavirate un aperitivo per sostenere la popolazione ucraina. L’associazione Gavirate per l’Ucraina insieme alla Comunità pastorale propone un aperitivo per domenica 3 luglio – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Smash X3 Bellavista, inaugurazione con una giornata a tutto Padel. Gare, esibizioni, allenamenti, ma anche musica, food e intrattenimento. Appuntamento il 2 luglio dalle 9 alle 19 nel centro sportivo di via Campagnola – Tutte le informazioni