Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione: Lella Costa torna ai Giardini di Varese

Il monologo di e con Lella Costa è ispirato a “Il catalogo delle donne valorose della Dandini e sarà in scena sabato 2 luglio alle 21 per Esterno Notte

La rassegna di Esterno Notte riporta ai Giardini Estensi Lella Costa con un nuovo monologo “Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione”, ispirato a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini.

Lo spettacolo, scritto da Lella Costa e Gabriele Scotti per la regia di Serena Sinigaglia, andrà in scena sabato 2 luglio alle ore 21 davanti alla fontana dei Giardini Estensi di via Sacco.

L’attrice e narratrice porterà in scena nei giardini del Palazzo Comunale tantissimi personaggi femminili. “Donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili”. Donne che si raccontano e ballano chiacchierando di grandi idee e piccole innovazioni. Soluzioni a problemi quotidiani e vere e proprie rivoluzioni.

Cento volti e altrettante storie accennate, raccontate o solo evocate. Ci sono ad esempio l’impegno di Tina Anselmi, il pensiero di Hannah Arendt, la poesia di Grazia Deledda e l’arte di Maria Callas, il premio nobel per la fisica di Marie Curie e la praticità di Lillian Gilbreth, che inventò la pattumiera a pedale.

Si tratta di un gradito ritorno ai Giardini Estensi per Lella Costa: la celebre artista milanese nel 2017 aveva recitato qui Il Barone Rampante per la prima edizione di Nature Urbane e l’anno dopo aveva portato l’Isola del Tesoro di Stevenson davanti al cedro di Villa Mirabello, sempre per Nature Urbane.

La serata promossa in collaborazione con “Varese Re-Live!” e Varese Estense Festival.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà spostato al Cinema Teatro Nuovo.

La prevendita biglietti è già attiva su www.midaticket.it: il costo del biglietto intero è di 16-20 euro.

Ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65 e under 25 a 16 o 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 12 anni.