Tutto pronto per la prima edizione del Mornago Country

Il 2 e il 3 luglio appuntamento all’area feste di Mornago per un weekend dedicato al mondo equino. Musica, balli e buon cibo accompagneranno la manifestazione

La Proloco di Mornago organizza due giornate intense dedicate al mondo del cavallo in collaborazione con il Gruppo Alpini di Mornago e il progetto “A scuola di fattoria”.

Il 2 e il 3 luglio i cavalli saranno al centro dell’attenzione con molteplici a attività per accogliere grandi e piccoli alla scoperta di questo affascinate animale che ha sempre affiancato ed accompagnato l’uomo nella storia e nella sua evoluzione.

Protagonisti principali delle due giornate saranno dunque gli equini presentati principalmente da allevatori e scuderie varesine e lombarde.

L’appuntamento è presso l’area feste di Mornago, in via Stazione.

SCARICA LA LOCANDINA

IL PROGRAMMA

Il programma delle due giornate sarà ricchissimo. Si comincerà sabato 2 luglio alle ore 18 con l’arrivo dei primi cavalli in preparazione per le esibizioni serali

Contemporaneamente, ad animare la nottata, ci saranno musica e balli a tema.

I più temerari potranno mettersi alla prova con il “toro meccanico” mentre per i più piccoli non mancheranno i gonfiabili ad acqua per contrastare il caldo.

Sempre per i più piccoli è previsto il cosiddetto “battesimo della sella“.

LA CUCINA

Il menù sarà in tema con l’evento, non mancheranno carne e fiumi di birra.

ESPOSITORI

Alla manifestazione prenderanno parte anche espositori di attrezzature per equini, vestiario western, oggettistica e vendita prodotti agricoli locali.

Domenica 3 luglio sarà la volta “dell’American SouthWest Museum” di Cavona con esposizione di reperti particolarissimi e unici.

Percorsi tematici avvicineranno i bambini al mondo equestre.

Da metà mattinata incominceranno le dimostrazioni legate alla monta western e dopo la “siesta” per il pranzo si proseguirà nel pomeriggio con l’attività di presentazione delle varie razze equine esistenti e dei rispettivi allevamenti, il tutto presentata dal Consorzio Cavalli Varese, importante realtà locale che promuove l’ippoturismo.

CONTATTI

Pro Loco Mornago

M: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com

Sito | Facebook