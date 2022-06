A Castello Cabiaglio torna il mercato del “Giustoinperfetto”

Castello Cabiaglio si veste d’estate per il Mercato mensile del Giustoinperfetto.

Domenica 3 luglio a partire dalle 10 il borgo si anima di iniziative e banchetti al fresco dei vicoli, di piccoli angoli verdi e delle caratteristiche corti nascoste. Nelle piazze musica inclusiva 0-99 anni con l’Orchestra Improvvisata al mattino e l’atteso concerto del progetto Suonare la Terra dalle 15, impossibile non danzare.

In centro paese laboratori artistici in natura e un magico teatrino Kamishibai per i più piccoli; per i grandi, momenti di condivisione e chiacchiere tra le botteghe del paese e gli stand di artigiani e produttori locali, un freddo caffé pomeridiano in chiave permaculturale e un estivo aperitivo in musica a cura di Matrioska aps.

Dalle 12 stand gastronomico a cura della Coop Stone, ente del terzo settore che da più di 10 anni gestisce il Cse/sfa L’Aurora di Castello Cabiaglio per dare nuove opportunità a ragazzi disabili e alle loro famiglie. L’evento è ancora una volta il risultato della sinergia “diffusa” tra le realtà del territorio unite al fine di valorizzare le proprie specificità a favore della comunità: cura della terra, cura delle persone, condivisione delle risorse e riduzione degli sprechi (porta borraccia e stoviglie per aiutarci in questi intenti!) non solo per un giorno.

Il programma nel dettaglio:

ore 10 apertura Mercato del Giusto Inperfetto

ore 10.30 laboratorio “Arte in Seme” dai 4 anni a cura di Matrioska aps giardino dei Tigli di via Mazzini

ore 11 “L’orchestra improvvisata” animazione musicale a cura della

Musicoterapista Marta Magistrali, 0/99 anni – piazza della chiesa S. Appiano

ore 12 apertura stand pranzo a cura di Cooperativa Stone

ore 14 Caffé shekerato & Permacultura – freschi dialoghi pomeridiani

a cura di Matrioska aps – corte vicolo del Borghetto

ore 15 “Suonare la Terra” canti e danze in piazza della chiesa S. Appiano

ore 16 teatrino Kamishibai con Aurora, dai 3 anni – corte vicolo Prada

ore 18 “Matrikanta” aperitivo estivo con concerto live e dj set – corte vicolo del Borghetto