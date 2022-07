“Parco Alto Milanese in festa” parte con il Clown Comizio

Sarà una stagione estiva di festa dedicata alle famiglie e alla natura nel verde del parco Alto Milanese con la rassegna “Parco Alto Milanese in festa” organizzata dal Circolone. Un programma di eventi che prevede cinque appuntamenti pensati anche per salutare l’estate e introdurre il periodo autunnale. E nel contempo ogni martedì e venerdì mattina, sino al 23 settembre, ci saranno le attività gratuite di “Una palestra a ciel aperto”.

Il calendario di eventi si avvierà domenica 10 luglio alle 10.30 con un coloratissimo laboratorio di acchiappasogni: un laboratorio manuale e creativo dove i bambini potranno creare il loro acchippasogni seguendo la loro fantasia. Ma la creatività dei bambini sarà accompagnata anche nel pomeriggio, con un altro laboratorio creativo dove potranno costruire la propria trottola con cui giocare. Poi, arriverà Clown Comizio con il suo spettacolo Netturbizio. «Si tratta di un simpatico personaggio in viaggio per l’universo alla ricerca di una soluzione per salvare il suo pianeta, Netturbinia, quasi totalmente ricoperto dai rifiuti – spiegano gli organizzatori -. Seguirà anche un concerto per tutti. Monica Dellavedova in “Two in green”, un interessante e coinvolgente percorso musicale alla ricerca di musica leggera legata al tema dell’ecologia, della natura e della botanica».

Domenica 24 luglio alle 5.30 arriverà il Ludoblò un laboratrio creativo curato dalla cooperativa EnergicaMente. A seguire Raff giocoliere si esibirà con lo spettacolo “Non fatemi alterare”.

Gli appuntamenti riprenderanno dopo il mese di agosto. Domenica 5 settembre alle 16.30 ci saranno le “Storie e spettacoli tra gli alberi dentro e fuori dal bosco”. La rassegna proseguirà con la “Giornata di educazione ambientale” che si terrà domenica 18 settembre ed in fine si accoglierà l’autuno con il tradizionale appuntamento “Sapori d’Autunno” che si svolgerà domenica 9 ottobre.

Il bar della Baitina sarà aperto per tutta la giornata. L’iniziativa è ad ingresso gratuito. Clicca qui per consultare la locandina degli eventi in programma.