Ripartono gli eventi al Kantiere di Verbania

Durante la pandemia e le ristrutturazioni la rassegna artistico-musicale si è dovuta fermare, ma ora siamo pronti e pronte a riprenderci tutta la bellezza e il divertimento di quei momenti insieme.

Domenica 2 ottobre vi accoglierà dunque lo spazio comunale di Verbania del Kantiere pieno di novità, in una giornata nata dalla sinergia di associazione 21 marzo e la Loggia del Leopardo. Il programma avrà inizio alle 17 apertura porte con momento chill out: open day degli spazi rinnovati del Kantiere, djset, birrette&stuzzico, alle 18.30 inizio musica con The Boogie Spiders (from Milangeles), the Midnight Kings (Local Super Heroes), alle 21 headliners: the Fleshtones (Legends from New York).

I The Fleshtones sono una band alternative rock statunitense, formatasi nel 1976 e tuttora in attività. Gli stessi componenti definiscono il proprio stile musicale, che fonde garage rock revival, rockabilly, rhythm and blues e surf rock, come super rock!