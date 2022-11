Il progetto del nuovo campeggio di Azzate sarà presentato a Innovation Fair

Ci sarà anche il progetto del nuovo campeggio di Azzate a “Innovation Fair“, la prima fiera dell’innovazione di Cna Varese.

Il glamping, termine che nasce dalla fusione di due parole inglesi, camping e glamour, ma anche tutto quello che nascerà a corredo di questo campeggio di alto livello, ma a basso impatto ambientale, sarà illustrato da Ivano Panzeri, il nuovo proprietario dell’area, giovedì 24 novembre al Centro Congressi di Ville Ponti (Villa Napoleonica, piazza Litta 2 a Varese) alle ore 12. (foto Roby Vanola)

L’area dell’ex campeggio “I Sette Laghi” dovrebbe diventare, nelle intenzioni di Panzeri, un luogo di opportunità e di sviluppo per tutto il territorio. Durante l’incontro verrà presentato lo studio sulla rigenerazione dell’area affacciata sul Lago di Varese, realizzato con Trestudio di Architettura, Studio Tecnico Associato Pasolini Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e ITS INCOM Academy.

((nella foto il campeggio com’era in origine, intorno agli anni ’70).

La manifestazione, organizzato da CNA Smart Club e promosso da CNA Varese, prevede uno spazio espositivo per le startup, un momento di confronto con ospiti prestigiosi e la premiazione delle migliori start up lombarde che partecipano al premio Cambiamenti di CNA, ha come obiettivo quello di creare un Ecosistema di startup innovative attraverso la contaminazione tra i vari attori che interverranno all’evento.

L’Innovation fair è aperto al pubblico: sono attesi in particolare imprenditori e investitori, ma anche studenti medi e universitari e tutti coloro che hanno interesse all’innovazione di impresa. È consigliato iscriversi all’apposito link di Eventbrite.

