Il rilancio aziendale di Mv Agusta ha anche un risvolto sociale

Generalfinance ha accompagnato e sostenuto MV Agusta Motor spa nell’ambizioso piano di rilancio aziendale, con il lancio di nuovi modelli, progetti e nuovi segmenti, che si è recentemente concluso con l’entrata di Ktm Ag, azienda di Pierer Mobility, nel capitale sociale con il 25,1%. Ktm Ag ha una struttura rodata che affiancherà nel migliore dei modi MV Agusta nella supply chain e nella distribuzione.

Massimo Gianolli amministratore delegato di Generalfinance ha commentato: «Siamo molto orgogliosi di aver supportato MV Agusta in questo importante percorso di turnaround (ristrutturazione, ndr), iniziato nel 2008, che ha consentito il progressivo recupero di quote di mercato e il miglioramento dei fondamentali finanziari di una delle più note case motociclistiche al mondo, patrimonio del made in Italy manifatturiero del nostro Paese; percorso che ha portato alla definizione una partnership strategica con Pierer Mobility, operatore leader nelle due ruote con oltre 2 miliardi di fatturato nel 2021».

La funzione negli anni di Generalfinance si è progressivamente estesa dall’erogazione dei finanziamenti necessari allo smobilizzo del capitale circolante fino alla gestione in outsourcing del portafoglio crediti, anche nell’ottica del sostegno alla crescita nei mercati internazionali attraverso l’export factoring, oggi sbocco fondamentale per le vendite della società.

«Siamo contenti di aver fornito – conclude Gianolli – un contributo sociale per il mantenimento di posti di lavoro nello stabilimento storico a Schiranna – nel varesotto – e di un know how, frutto di quasi 80 anni di storia, fondamentale affinché il Gruppo MV Agusta possa competere con ancora maggior successo nei prossimi anni. Un ringraziamento speciale va a Timur Sardarov per il costante sostegno finanziario e manageriale e per la fiducia data al nostro operato, a Paolo Bettin per la costante preziosa collaborazione, a tutto il team di MV Agusta che ha dimostrato capacità ed eccellenza assoluta e al team di Generalfinance composto da Riccardo Gianolli, Marco Carnevali, Alessandro Ferrari ed Elisa Addis che ha supportato nel migliore dei modi MV Agusta in tutte le complesse fasi attraversate in questi anni dalla società».