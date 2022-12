Due pedoni investiti a Varese: 64enne urtato da un pullman sulle strisce

Due pedoni investiti nel giro di pochi minuti di distanza l’uno dall’altro a Varese. Succede nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre, in città dove si registra un intenso traffico “prenatalizio”.

Il primo incidente si è verificato lungo viale Belforte alle 9.40, nei pressi del “pirellino”, dove è stato investito un uomo di 43 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e la croce rossa di Varese con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo a Varese in codice giallo.

Poco dopo lungo via Veratti, nei pressi di piazza Beccaria, è stata investita un uomo di 64 anni urtato da un pullman di linea. Anche in questo caso è intervenuta la croce rossa con un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario opera in codice giallo e ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di circolo.

I dati

Ogni tre giorni in provincia di Varese ci sono due incidenti che coinvolgono pedoni. Ne scriviamo quasi ogni giorno ma gli episodi sul giornale sono solo una parte minore. Ma quali sono i numeri esatti? Un primo dato spicca: il 30% dei morti sulle strade si muovevano a piedi.