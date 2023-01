Fratelli d’Italia contro il nuovo regolamento degli orti urbani a Varese

Promette battaglia il rappresentante di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano in occasione della seduta della commissione ambiente di giovedì 12 gennaio 2023 che vede, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il nuovo regolamento per gli orti urbani.

«Il nuovo regolamento predisposto dal Comune prevede per l’utilizzo degli orti urbani una apertura al terzo settore – spiega Giordano – Ma è una apertura che stravolge la logica con cui sono stati costituiti gli oerti urbani. Non è possibile considerare le associazioni anche se di volontariato alla stregua di un singolo, un pensionato o un disoccupato che si fanno l’orto da soli».

Quella di Giordano no è una opposizione totale: «Quello che contestiamo è l’idea di un bando unico, che disciplini sia i privati che le associazioni di volontariato – spiega – i rapporti del comune con le associazioni di volontari prevedono, per esempio delle assicurazioni. Cosa si farebbe in questo caso? Impegni e ricadute del bando sono diversi tra privati e associazioni».

Il dibattito sarà visibile in streaming sul canale youtube del comune: la commissione si prevede animata anche grazie ad altri ordini del giorno e comunicazioni, come i cambiamenti nella raccolta del secco nei condomini.