Malpensa Benessere, a Busto Arsizio la fiera per prenderci cura di noi stessi

Torna la stagione delle fiere a Malpensafiere di Busto Arsizio. Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 appuntamento al centro fieristico con Malpensa Benessere, il nuovo evento dedicato alle discipline olistiche, al benessere e alla sostenibilità ambientale, dove trovare rimedi antichi, novità e best practice per prenderci cura di noi stessi e del nostro pianeta. (foto Roberta Corradin)

​La fiera è dedicata all’alimentazione biologica, a integratori e nutraceutica, alla cosmesi naturale, all’abbigliamento, agli accessori per la casa e la cura della persona, alle discipline e trattamenti per la salute e il benessere di corpo e mente, proposti da operatori qualificati e centri wellness. Praticare la meditazione e attività fisiche a basso impatto, utilizzare rimedi naturali per piccoli disturbi, avere consapevolezza alimentare, avere un approccio ‘zen’ alle questioni della vita porta benefici riconosciuti e aiuta a mantenerci in buona salute fisica, mentale e spirituale.

Proprio per questo Malpensa Benessere dedica approfondimenti, conferenze e freeclass per il pubblico della manifestazione e focus tematici. Sabato 18 marzo arriva lo Yoga Day per praticare in fiera gli asana tradizionali o scoprire nuovi metodi, come il Bowspring, l’Odaka Yoga e la Ginnastica Yoga Facciale VISONUOVO®. Domenica 19 marzo invece sarà la volta del Martial Arts e Tai Ji Day. In entrambe le giornate si potrà assistere a dimostrazioni e seguire lezioni di discipline che migliorano la concentrazione, l’agilità e l’equilibrio.

Nell’Area Tibet (18-19 marzo) chi desidera avvicinarsi agli insegnamenti del Buddhismo potrà incontrare i monaci del monastero di Gaden Jangtse Tsawa Khangtsen. I lama realizzeranno un mandala che verrà distrutto nel pomeriggio di domenica 19 marzo, nel corso di una cerimonia emozionante e densa di significato, che ci ricorda la natura transitoria della realtà e della vita stessa.

Ricco il parterre dei relatori che si susseguiranno nei due giorni di Malpensa Benessere.

Particolarmente attesa sabato 18 marzo la conferenza del dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta basata sui gruppi sanguigni e gli incontri con il dottor Salvatore Piraneo (h.16) che, presso l’ospedale Sacco di Milano, aprì il primo ambulatorio ufficialmente riconosciuto di Omeopatia in Italia e con la psicologa Maria Rita Scarcella Fondatrice del Centro l’Equilibrio di Busto Arsizio (h. 17) sul tema del benessere digitale per grandi e piccini.

Domenica 19 marzo a Malpensa Benessere arrivano il dottor Andrea Cirelli (h.14) esperto di Ipnosi regressiva, Andrea Tosatto (h.15) che ci parlerà di informazione ai tempi dei social e massmedia e Fulvio Fiori (h. 16), inventore del metodo Bioscrittura®, terapeuta della parola e writing coach.

Sono in programma anche incontri dedicati all’apicoltura, all’alimentazione degli animali domestici, al detox naturale, alla prevenzione-cura dei tumori e una meditazione sensoriale con degustazione di tisane chakra.

Il programma dettagliato di tutti gli eventi di Malpensa Benessere al link

https://www.fieredelbenessere.it/visita-malpensa-benessere

Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare anche Expo Elettronica, in un padiglione separato, dedicato all’elettronica di consumo, professionale, all’autocostruzione e retrocomputing.