La Sagra Settembrina di Malnate prepara il gran finale

È iniziata domenica 3 settembre e nella prime serate la Sagra Settembrina di Malnate ha già messo sul piatto diverse iniziative di interesse come la Color Run di apertura, il concerto di musica classica, la serata culturale e anche sport con pallavolo e torneo.

Mercoledì 6 settembre ci sarà la serata dedicata agli alpini con il Coro della sezione di Calcinate mentre in cucina il piatto forte sarà polenta e spezzatino a cura delle penne nere malnatesi. Per i più giovani la serata sarà “Just Dance”.

Giovedì 7 spazio alla trippa in cucina – anche da asporto – mentre il Quizzone sarà il divertimento serale.

Il fine settimana inizierà venerdì 8 settembre con la musica della tribute band di Ligabue “Libera Uscita” mentre la cucina sarà in modalità mare con spaghetti allo scoglio e fritto misto.

Sabato 9 la cena sarà bavarese con stinco, pollo alla birra e spazli mentre le iniziative partiranno dal pomeriggio con l’escursione “sulle tracce dei malnatesi esuli e internati in Svizzera dopo l’8 settembre 1943” che partirà alle 13.30 mentre dalle 18 ci sarà la Malnate Run (leggi qui). In serata la serata disco “Fluo Party”.

Domenica 10 settembre il gran finale che inizierà alle 11 con la messa che benedirà gli zaini scolastici in vista dell’inizio della scuola. Dopo il pranzo per le famiglie (prenotazione entro il 7 settembre) ci sarà la camminata per tutti nella Valle del Lanza. In serata, dopo la cena di Chef Ivan con il bis di risotti, salamelle e tomini, alle 21.15 ci saranno i fuochi d’artificio silenziosi, musica live sul sagrato e la serata danzante con DomyDance. Alle 22 l’estrazione dei biglietti della lotteria concluderà gli eventi.

In coda rimarrà il torneo di burraco di lunedì 11 settembre, una serata di balli romagnoli con orchestra in programma sabato 16 settembre mentre sabato 30 ci sarà lo spettacolo teatrale con la “Compagnia della Mascherpa”.