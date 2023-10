Domenica 15 ottobre, merenda solidale e apertura del mercatino di Good Samaritan ODV

Scoprire l’Africa è il tuo sogno, ma non sai orientarti nella scelta del tipo di viaggio? Noi di Good Samaritan Odv ti proponiamo un nuovo modo di viaggiare: innovativo, intelligente, solidale, coinvolgente e avventuroso. Vieni a scoprirlo durante la merenda solidale di domenica 15 ottobre alle 15.30 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello, via Santa Maria 20.

Non saremo solo noi dell’associazione a parlarti del viaggio a Gulu (nord Uganda) ma chi, in prima persona, lo ha vissuto quest’estate: per i partecipanti è stata un’esperienza indimenticabile e hanno tantissime cose da raccontare e da mostrare! La loro testimonianza sarà arricchita da fotografie e video e potrai scoprire cosa significa partire con Good Samaritan alla scoperta dell’Uganda.

A seguire ti proponiamo una merenda insieme, per conoscerci, rilassarci e assaggiare qualche prelibatezza.

Dalle 14.30 alle 19.00 sarà aperto il nostro mercatino solidale che propone prodotti artigianali realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel”: cesti in foglia di banano, tovaglie in tessuto tinto a mano, sciarpe realizzate al telaio e tantissimi prodotti originali. Saranno disponibili le agende 2024 rivestite in tessuto africano e i tradizionali calendari dell’associazione. Inoltre potrai assaggiare qualche prodotto alimentare che potrebbe diventare un regalo di Natale perfetto per i tuoi amici e parenti. Il progetto “Cooperativa Wawoto Kacel”mette al centro la donna e la sua tutela. Le donne che ne fanno parte, infatti, sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa diventa per loro un luogo di riscatto ed emancipazione.

Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

Puoi trasformare il tuo gesto d’acquisto di uno dei prodotti artigianali in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.

Ti ricordiamo inoltre che è già disponibile il nostro calendario 2024 a strappo; per ordinarlo chiama la nostra segreteria al numero 0331981311 o manda un messaggio su WhatsApp al numero +393801425938. Il calendario ti verrà spedito a casa oppure passa al mercatino per ritirarlo.