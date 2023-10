Una serata musicale a Induno Olona in ricordo di Renato Bertossi

Venerdì 13 ottobre la comunità di Induno Olona si riunirà in un’atmosfera di emozione e nostalgia per onorare la memoria di Renato Bertossi, “L’anima del Jazz a Varese” che si è spento lo scorso marzo. Ad esibirsi per l’occasione sarà il Giusy Consoli Quartet, per una serata straordinaria di musica e cultura.

La serata “Wonderful: From Broadway to Hollywood” sarà un tributo emozionante e coinvolgente a Bertossi e al suo contributo al mondo della musica. L’evento avrà luogo alla Sala Bergamaschi di Induno Olona, inizierà alle ore 21. Il Giusy Consoli Quartet, un ensemble di talentuosi musicisti, eseguirà brani immortali di George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers & Lorenz Hart, Irving Berlin. Insieme alla cantante si esibiranno Giulio Granati al piano, Marco Conti al contrabbasso e Francesco D’Auria alla batteria.