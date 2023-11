Giuliana Sgrena ospite a Fagnano Olona, su iniziativa delle sezioni Anpi della Valle Olona, in collaborazione col Comune di Fagnano Olona. Appuntamento venerdì 17 novembre nell’aula magna della Scuola Fermi alle 20.45 per la presentazione del suo nuovo libro “Donne ingannate”.

Giuliana era già stata Fagnano nel 2016 e ora torna col suo nuovo libro, una ulteriore tappa nel suo lungo lavoro di indagine sulla condizione femminile in relazione ai vari contesti culturali, religiosi e politici e con particolare attenzione su Medio oriente ed Europa.

La serata si inserisce nella più ampia programmazione in previsione della giornata internazionale contro

la violenza sulle donne. Il libro si concentra in particolare sulle forme di oppressione che le donne subiscono a causa della combinazione di patriarcato, tradizioni conservatrici e un uso della religione, in particolare nel mondo islamico, particolarmente repressivo; un insieme di fattori che negano o limitano di molto la possibilità di una vita libera per le donne, a partire dal come vestirsi, chi poter frequentare, come muoversi, se e cosa studiare ecc..

Il problema, per altro, non è relegato ai soli paesi islamici ma è ben presente anche in Europa, con sviluppi anche molto drammatici laddove la visione teocratica e integralista , oltre ad opprimere

Il mondo femminile, arriva anche a colpire, con efferati omicidi, insegnanti francesi accusati di essere sostenitori della ‘’pericolosa” laicità dello stato che, per noi, è invece un valore irrinunciabile. Una serata che si presenta di grande interesse, dunque, anche perchè, come sappiamo, lo stesso mondo Femminista e progressista, in nome della ‘’multiculturalità” per cui ogni tradizione va rispettata, ha manifestato una certa indulgenza verso il velo, il burkini ecc..elementi che l’autrice non considera affatto possano essere espressione di libera scelta. C’ è da dibattere.