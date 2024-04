Api e altri impollinatori protagonisti della “Primavera in fiore” a Busto Arsizio

Sabato 20 aprile dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II sono in programma esposizioni, laboratori e giochi che metteranno in evidenza il ruolo degli impollinatori per la salvaguardia dell’ambiente

Appuntamento per grandi e bambini a “Primavera in fiore”, in piazza Vittorio Emanuele II sabato 20 aprile. Quest’anno il bentornato alla primavera promuoverà anche l’importanza della biodiversità e degli impollinatori.

«L’invito è rivolto particolarmente a bambini e ragazzi, che potranno conoscere gli impollinatori e il loro ruolo di primaria importanza nell’equilibrio dell’ecosistema – spiega l’insegnante Camilla Evarchi – L’iniziativa rappresenta uno strumento per avvicinare bambini e ragazzi al mondo degli impollinatori e comprendere quali azioni possiamo fare per garantire la loro tutela. La scomparsa degli impollinatori e in particolare dell’ape europea determinerebbe infatti la perdita di biodiversità, elemento fondamentale per garantire l’equilibrio dell’ecosistema e la vita dell’uomo».

In piazza, dalle 10 alle 18, sono in programma esposizioni, laboratori e giochi che metteranno in evidenza il ruolo degli impollinatori per la salvaguardia dell’ambiente.

L’iniziativa è organizzata dall’istituto comprensivo Galilei di Busto Arsizio, soggetto promotore, con la rete di scopo Green School della provincia di Varese (Istituti Comprensivi De Amicis, Bossi e Tommaseo di Busto Arsizio, Galvaligi di Solbiate Arno e Falcone di Gallarate), alcuni soggetti operanti nel territorio (Associazione “Plastic Free”; Apicoltori Varesini, Spesa Sballata, Azienda agricola Love farm di Jerry Alotta e Neutalia) e la Biblioteca Comunale Roggia.

La giornata, che rientra nel più ampio programma “Primavera in fiore”, sarà anche l’occasione per presentare concretamente la rete di scopo della Scuole Green School della provincia di Varese, promossa dall’ istituto comprensivo, il cui obiettivo è quello di creare una collaborazione tra istituti scolastici per diffondere, promuovere e sostenere iniziative educative finalizzate a formare una cittadinanza attiva e attenta alle tematiche ambientali.

«Quella di sabato è un’iniziativa di alto valore educativo e culturale finalizzata ad avvicinare bambini e ragazzi al mondo delle api e degli insetti, attraverso attività dimostrative e giochi per sfatare pregiudizi e paure – – aggiunge Camilla Evarchi – La piazza si trasformerà in un passaparola che moltiplicherà a livello locale le azioni a tutela degli impollinatori e della biodiversità».