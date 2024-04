Eventi per bambini nel weekend del 19, 20 e 21 aprile tra Varese e provincia

Tanti mattoncini Lego, feste in strada e laboratori in natura in questo soleggiato fine settimana dal 19 al 21 aprile.

Tra gli eventi dedicati a bambini e famiglie anche film d’animazione e uno spettacolo solidale di circo teatro.

EVENTI

VARESE – Strade in festa a Masnago domenica per bambini e famiglie. La manifestazione, con giochi e laboratori, è proposta dalle associazioni genitori di asilo e scuola elementare e dall’oratorio – L’evento

MALNATE – Una giornata di festa domenica per inaugurare il nuovo parco giochi inclusivo della Scuola Materna di San Salvatore – Il programma

ANGERA – Venerdì pomeriggio alle ore 18 si inaugura la mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi con cui Il Kapannone dei libri di Angera celebra Alice nel paese delle meraviglie – Scopri di più

TRADATE – In volo tra le stelle di primavera il 21 aprile all’Ecoplanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – Il programma

AZZIO – Domenica pomeriggio c’è il Gran Premio Azzio, gara di ciclismo dedicata ai bambini dai 7 ai 12 anni – categorie dei Giovanissimi – organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda – Qui tutte le info

MALNATE – Sabato la premiazione di Poeti in erba, il concorso culturale promosso da “Scuola Bottega” e l’amministrazione, in ricordo di Enrico Bertè – Qui tutte le info

PARCO DEL LURA – Le prime due giornate del Verde Pulito del Parco del Lura sono im programma a Lurate Caccivio sabato 20 aprile alle ore 8.30 con ritrovo presso piazza del Municipio e Domenica 21 aprile ore 8.30 l’iniziativa a Montano Lucino – Scopri di più

VARESE – La festa dell’asilo di Sant’Ambrogio venerdì pomeriggio propone attività della Scuola di oggi e di ieri alle famiglie

LABORATORI

ARCISATE – Il 20 e il 21 aprile alla palestra Lamanna torna Un mattoncino per la ricerca, l’evento ricco di giochi e laboratori a tutto Lego® organizzato dall’associazione “Michi Raggio di Sole” – Scopri il programma

CLIVIO – Sabato pomeriggio alla scoperta del Micromondo nel laboratorio per bambini di Naturalis Insubriapromosso a partire dal Civico Museo Insubrico di storia naturale – Come partecipare

ISPRA – Tanti laboratori per bambini domenica nella splendida cornice della Tenuta La Quassain occasione di Creanza Flower Up Market – Tutto il programma

CASALZUIGNO – Bombe di semi da costruire nei Laboratori in natura per i bambini promossi dal Fai a Villa Della Porta Bozzolo nel pomeriggio di sabato 20aprile alle ore 14.30 e 15.30 – Scopri di più

GALLIATE LOMBARDO – Penultimo appuntamento sabato pomeriggio con Sulle Ali della Fantasia, la rassegna curata da Miriam Falischia e promossa dalla Biblioteca con storie e laboratori a tema per bambini. Partecipazione gratuita – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Dalla Palestina The Bridge, spettacolo di circo teatro per adulti e bambini allo Spazio Kabum di Varese a sostegno della Palestinian Circus School. Domenica 21 aprile alle ore 16.30 – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio la rassegna CinemaKids al Nuovo propone l’originale film d’animazione Robocity, la città nascosta popolata da robichi dove lighty sogna di poter volare – Il film

DAVERIO – Sogni in pellicola è il cine-festival di Daverio che parte venerdì 19 aprile con un film d’animazione per famiglie che cattura l’essenza di Parigi attraverso gli occhi di un dolce topolino con una grande passione – Scopri di più

VARESE – Alla “Libreria degli asinelli” di via Bagaini c’è un nuovo Sabato delle meraviglie dalle ore 11 con Storie di Madre Terra, in occasione della Giornata mondiale della terra

GIOCHI

SARONNO – Lo Spray Park di Saronno apre domenica 21 aprile grazie al riuscitissimo progetto di copertura con un pallone pressostatico – Leggi qui

TRADATE – Sabato e domenica in biblioteca la seconda edizione di Frera Bricks Party, con esposizioni Lego© e giochi per tutta la famiglia – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – StoryLab è la nuova Giocomerenda in programma domenica pomeriggio a Palazzo Marliani Cicogna per la rassegna Domeniche ai musei – Come partecipare

INARZO – Domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia le famiglie possono sfidarsi nella gara di orienteering Bussole e impronte lungo i sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

VARESE – Alla Schiranna è tornato il Luna park con la mascotte Pasqualino e tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Parte il 21 aprile una Domenica di sollievo, il nuovo servizio ludico-educativo per le famiglie con figli disabili proposto da Sitterabile, una domenica pomeriggio al mese, nella sede delle Mamme in cerchio di Azzate – Tutte le informazioni

ARCISATE – C’è un modo “giusto” per essere genitori? Se ne parla nella serata di venerdì 19 aprile negli spazi del refettorio della scuola Bossi di Arcisate con gli esperti di Coopeativa promozione lavoro per guardare con nuove prospettive al complesso compito di essere genitori, con l’aiuto di “mappe” per orientarsi nei momenti difficili – Scopri di più

SOLBIATE CON CAGNO (CO) – L’uragano delle emozioni – Capire e gestire i comportamenti tempesta di bambini e ragazzi è il titolo dell’incontro Lo psicopedagogista e formatore Stefano Rossi in programma venerdì 19 aprile alle ore 21 nel salone dell’oratorio di Cagno – L’iniziativa

SUMIRAGO – Sabato mattina, in concomitanza con l’Open day del nido e della sezione primavera, parte il nuovo servizio”Spazio giardino aperto – Tempo per la famiglie rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni – Scopri di più

CANTELLO – Sabato sera al Teatro pax c’è la Scuola Genitori Sportivi promossa dalla società sportiva CantelloBelfortese con Alessandro Crisafulli per guidare mamme e papà a sostenere i figli in modo costruttivo nello sport – L’iniziativa

SARONNO – “L’educazione non va in vacanza”, l’onorevole Bonetti a Saronno per parlare di continuità educativa. Promosso da Azione Saronno, l’incontro si terrà a villa Gianetti sabato 20 aprile, a partire dalle ore 10:30 – Tutte le informazion

