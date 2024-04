Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 19, 20 e 21 aprile

A Varese torna la EcoRun con diverse corse nella città, tra cui una mezza maratona, e tante iniziative collaterali per un fine settimana davvero ricco, fate attenzione alla viabilità. La notte bianca del liceo classico di Varese inizia con un evento “fuori Cairoli”: le storie raccontate dalle lapidi dei Musei Civici. A Ispra c’è la mostra mercato Infiorita mentre a Ternate si accende il ritmo con la Festa latino americana. Una serata all’insegna del divertimento tra specialità da gustare e musica da ballare.

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale al Duse di Besozzo. Sabato 20 aprile andrà in scena lo spettacolo “Io non posso sbagliare”. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Lo shop solidale dell’associazione Good Samaritan apre domenica 21 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, e vi invita a conoscere i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e a scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza. Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Jazz Friday Night è la rassegna dedicata agli amanti della musica Jazz e a tutti i curiosi. Quattro imperdibili appuntamenti con la musica Jazz dal 19 aprile al 26 luglio. Tutte le informazioni

ISPRA – Un evento straordinario, un’occasione unica per celebrare l’artigianato italiano, l’amore per i fiori e la buona cucina. Domenica 21 aprile dalle 10.30 alle 19.30 a Ispra, nella splendida cornice della Tenuta La Quassa è in programma Creanza Flower Up Market. Tutte le informazioni

VALCERESIO – Fino al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà possibile scegliere il menù degustazione, ideato per la rassegna gastronomica La Valceresio nel piatto. Attraverso le attività di ristorazione presenti sul territorio, la Valceresio vuole presentare la sua identità culinaria, fatta di una cucina tradizionale, locale e non, che utilizza prevalentemente i prodotti del territorio “a chilometro zero”, in un’ottica di piena sostenibilità.Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino al 27 aprile presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. Tutte le informazioni

VARESE – Non solo home decor e arredo. La Primavera di Agricola Home & Garden è il festival delle piante e dei fiori che quest’anno trovano casa in un vivaio completamente rinnovato. Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina compie i suoi primi 10 anni e vi invita alla sua festa. Per rendere ancora più speciale la festa, ci saranno scivoli gonfiabili, baby dance, bolle di sapone e uno spettacolo di magia. Appuntamento domenica 21 aprile. Tutte le informazioni

TURISMO

QUAL È IL LUOGO CHE PREFERISCI? – La provincia di Varese da vivere e scoprire nel tempo libero. Oltre ai tanti itinerari ed esperienze raccontati in questi anni, vogliamo raccogliere i suggerimenti e le proposte dei lettori per condividere le bellezze del Varesotto scrivici a turismo@varesenews.it – Tutte le informazioni

CORSA E CICLISMO

VARESE – Torna a Varese Ecorun, un fine settimana di sport e ambiente. Diverse corse nella città, tra cui una mezza maratona, e tante iniziative collaterali destinate al miglioramento dell’ambiente che ci circonda: è l’evento del weekend del 20 e 21. Attenzione alla viabilità – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Il ciclismo eroico torna nel Varesotto domenica 21 aprile. Gli infaticabili organizzatori del Velo Club Sommese hanno previsto per domenica prossima la seconda edizione della ciclostorica denominata “La Tre Leoni”, inserita nel circuito delle “Ciclostoriche di Lombardia” sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – La notte bianca del liceo classico di Varese inizia con un evento “fuori Cairoli”: le storie raccontate dalle lapidi dei Musei Civici. Venerdì 19 aprile il liceo aderisce all’iniziativa nazionale con un programma fitto di proposte culturali differenti. Si parte a Villa Mirabello con il lavoro di PCTO degli studenti di II F – Tutte le informazioni

VARESE – Con “Eco Run” in visita al rifugio antiaerei dei Giardini Estensi di Varese.Il Gruppo speleologico prealpino propone visite guidate sabato 20 e domenica 21 aprile – Ecco come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Una primavera di eventi per l’ambiente a Busto Arsizio. Sabato 20 aprile la prima iniziativa della rassegna “Primavera In Fiore 2024”, storica manifestazione dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

VARESE – Dalla Palestina The Bridge, spettacolo di circo teatro allo Spazio Kabum di Varese. Una performance di danza acrobatica tra muri e speranza a sostegno della Palestinian Circus School. Domenica 21 aprile alle ore 16.30 – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate si accende il ritmo con la Festa latino americana. Una serata all’insegna del divertimento tra specialità da gustare e musica da ballare – Tutte le informazioni

TRADATE – Gli studenti del Liceo Curie di Tradate ciceroni per un giorno a Cairate e a Vedano Olona. Alcuni studenti del liceo tradatese saranno impegnati domenica 21 a guidare i visitatori al Monastero di Cairate ma anche alla chiesa di San Pancrazio a Vedano Olona e ad una mostra allestita nel salone parrocchiale – Tutte le informazioni

CISLAGO – Cislago Cuore festeggia 10 anni con una grande formazione di massa per defibillatori BLSD. L’iniziativa gratuita, pratica e teorica, è in programma venerdì 19 e domenica 21 aprile, con il patrocinio di AREU Lombardia che rilascerà anche apposito certificato. Iscrizione obbligatoria – Tutte le informazioni

MALNATE – “Poeti in erba”: Malnate pronta a premiare le sue piccole penne artistiche. Sabato 20 apirle l’appuntamento conclusivo per il bando culturale promosso da “Scuola Bottega” e l’amministrazione, in ricordo di Enrico Bertè – Tutte le informazioni

MALNATE – La Finestra di Malnate festeggia 40 anni. Sabato 20 aprile una serata per celebrare il traguardo e festeggiare con gli amici – Tutte le informazioni

CLIVIO – A Clivio un pomeriggio alla scoperta di “Micromondo” con Naturalis Insubria. Il laboratorio è in programma sabato 20 aprile dalle 14,30 alle 16,30 al Civico Museo Insubrico di storia naturale. L’evento, per bambini dai 5 ai 12 anni, richiede la prenotazione – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – A Fagnano Olona cinque eventi per la Festa della Liberazione. Tanti gli appuntamenti per il 25 aprile, dalle visite delle scuole al Museo Rodari agli incontri storici. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Torna “Camminar Mangiando” per scoprire Somma Lombardo in modo sostenibile e slow. Domenica torna l’appuntamento per scoprire Somma Lombardo in un modo inusuale – Ecco come iscriversi

VARESE – Strade in festa a Masnago per bambini e famiglie. Domenica 21 aprile la manifestazione con giochi e laboratori proposta dalle associazioni genitori di asilo e scuola elementare e dall’oratorio. Chiuse via Piemonte e via Amendola – Tutte le informazioni

ARCISATE – Ad Arcisate un fine settimana con i colori e il divertimento dei mattoncini Lego®. Il 20 e il 21 aprile alla palestra Lamanna torna l’evento “Un mattoncino per la ricerca”, organizzato dall’associazione “Michi Raggio di Sole” – Tutte le informazioni

VARESE – Alla “Libreria degli asinelli” di Varese, sabato è in programma un nuovo incontro con il gruppo che lavora per un progetto di vero cohousing in provincia. – Tutte le informazioni

ISPRA – Torna la mostra mercato InFiorita Ispra sabato 20 e domenica 21 aprile. Accesso gratuito nello splendido lungolago pedonale sulle sponde del Lago Maggiore.

MALNATE – Malnate inaugura il nuovo parco giochi inclusivo della Scuola Materna di San Salvatore – Tutte le informazioni

MORNAGO – Costine e arrosticini con gli Alpini di Mornago sabato e domenica – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno torna il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie – Tutte le informazioni

INCONTRI

SARONNO – “L’educazione non va in vacanza”, l’onorevole Bonetti a Saronno per parlare di continuità educativa. Promosso da Azione Saronno, l’incontro si terrà a villa Gianetti sabato 20 aprile, a partire dalle ore 10:30 – Tutte le informazioni

VARESE – In salone Estense a Varese la vita di Marie Curie. Con l’arrivo della primavera riparte il ciclo di conferenze “Tra Cielo e Terra” della Società Astronomica “G.V. Schiaparelli”. La prima in calendario si terrà venerdì 19 aprile alle 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Riprendono i “Caffè con gli alpini” a Varese con Mauro Gervasini. Sabato 20 aprile il primo appuntamento di una nuova serie di incontri con le penne nere varesine – Tutte le informazioni

VARESE – L’affascinante mondo dell’ornamento africano: il reportage fotografico di Massimo Bocale in Sala Montanari a Varese. Sabato 20 aprile l’associazione Le Vie dei Venti propone un approfondimento su gioielleria e arte orafa, stili e tecniche estremamente differenti sviluppar8 nel corso dei secoli dalle diverse etnie – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio il convegno “L’amore oltre l’affettività e la sessualità nella disabilità”. Sabato 20 aprile dalle 9 alle 12 la seconda edizione organizzata dal Comune con numerose realtà del territorio – Tutte le informazioni

SALUTE – Pronto soccorso nello sport, se ne parla a Germignaga. Venerdì sera a Germignaga un appuntamento per capire cosa fare e cosa no nei momenti di emergenza nello sport – Tutte le informazioni

BARASSO – La rassegna culturale della Sala Polifunzionale San Martino di Barasso si apre con la storia di Emilio Alemagna, appuntamento per venerdì 19 aprile. Tutte le informazioni

BREBBIA – Maria Martello a Brebbia per la rassegna “Il sabato delle cultura”- Già Giudice on. presso la Corte d’Appello di Milano, presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “Il senso della mediazione dei conflitti tra diritto, filosofia e teologia”. – Tutte le informazioni

FERNO – Il salone della Cooperativa San Martino Ferno ospita venerdì 19 aprile l’evento “I partigiani della pace”, una serata di “musica, parole e riflessioni”. – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’incontro con Margherita Montes inaugura la serie di appuntamenti di “L’arte di vincere” ad Abitare Le Idee, in collaborazione con Varesenews – Tutte le informazioni

GALLARATE – Cento anni in Gallarate: gli scout festeggiano un secolo di storia e venerdì sera c’è un incontro alle scuderie Martignoni. – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La donazione del sangue nel mondo, se ne parla a Oggiona con Santo Stefano. Protagonisti della serata oltre al dott. Vincenzo Saturni (Medico presso il servizio di Immunoematologia e trasfusione dell’ Ospedale di Varese) e alcuni dei donatori stranieri del paese – Tutte le informazioni

LIBRI

TRADATE – La Resistenza a Tradate in un libro sul capostazione che salvava gli ebrei e in un’opera degli studenti del Don Milani. Venerdì 19 aprile alle 9,30 la Camera del Lavoro verranno presentati il Progetto Memoria dello Spi Cgil, l’opera realizzata dagli studenti dell’artistico e il libro scritto da Alessandra De Fiori – Tutte le informazioni

VARESE – All’associazione carabinieri di Varese la presentazione dell’ultimo libro di Paolo Soru. La raccolta di racconti e ricordi “Storie di caramelle”, è prevista per mercoledì 6 aprile alle 17 presso l’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – L’associazione WGorla Viva ospita Formigoni. L’associazione WGorla Viva propone per venerdì 19 aprile un incontro con Roberto Formigoni, che presenterà il suo ultimo libro – Tutte le informazioni

GALLARATE – Helena Janeczek presenta alla Biblos il suo ultimo libro “Il tempo degli imprevisti” – Tutte le informazioni

MUSICA

GAVIRATE – Son Musical Festival: a Gavirate tre appuntamenti con fisarmonica, violino e chitarra. Si aprirà il 12 Aprile con il concerto “Echi di terre lontane” del duo Viarmonica Gabriele Zolli al Violino e Mandolino e Alessandro Grosso alla fisarmonica. Le altre due date il 19 aprile e il 10 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – Al via la decima edizione del Festival Barocco de “Gli Speziali” a Varese. Il concerto si terrà venerdì 19 aprile alle ore 21 alla chiesetta Sant’Imerio di Varese, quartiere di Bosto – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Nel cuore del Congo: arte, religione e spiritualità in mostra alla Sala Veratti a Varese

La collezione, di proprietà del Museo africano di Madrid, è al centro di un evento patrocinato da Università dell’Insubria e Comune di Varese: inaugurazione venerdì 19 aprile alle ore 17 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 20 aprile alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra fotografica collettiva “Deformare la realtà” organizzata dal Circolo Fotografico Bustese. – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Verrà inaugurata venerdì 19 Aprile, alle ore 17.00 al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese) la mostra “Hour your father and your mother” dell’affermata fotografa varesina Fabiana Sala da poco rientrata dagli Stati Uniti. Si tratta di un progetto personale dedicato al tema dell’Alzheimer che si sviluppa in alcuni delicati scatti in bianco e nero che verranno proposti al pubblico per la prima volta in Italia. – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Il gran finale di SolbiaTeatro è “Camere con Crimini”. Appuntamento sabato 20 aprile 2024 alle 21 al Centro Socio-Culturale di Via dei Patrioti – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Omaggio a Gaber e Jannacci al Teatro Dante di Castellanza. Appuntamento alle 21 sul palco del Teatro di via Dante “I 2 Corsari” con la “Compagnia Entrata di Sicurezza” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Le allieve del Laboratorio teatrale in scena al Melo con lo spettacolo “Noi: Anna”. La seconda edizione del laboratorio è stata tutta al femminile. E ora sono alle prese con un personaggio di donna controversa, ambigua, commovente – Tutte le informazioni

VARESE – Lo spettacolo “Zeniver e Bosciur-Ratt”, commedia scritta da Bruno Balzarini che verrà messa in scena a Comerio (salone dell’Oratorio) sabato 20 aprile alle ore 21. – Tutte le informazioni

VARESE – “Un mondo d’amore”, al Nuovo di Varese uno spettacolo dedicato a Gianni Morandi. Parte del ricavato andrà a “Medici con l’Africa Cuamm” di Varese. – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese torna “Coppia aperta quasi spalancata”. Una riflessione ironica e contemporanea sulla parità di genere, in scena venerdì 19 aprile al Teatro Don Bosco di Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Andrà in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio sabato 20 aprile alle ore 20.30 la seconda edizione della rassegna canora “Canta Con Me Il Festival” – Tutte le informazioni

DAVERIO – Sogni in pellicola: il cine-festival di Daverio esplora desideri e fantasie. Si parte il 19 aprile una storia d’animazione che cattura l’essenza di Parigi attraverso gli occhi di un dolce topolino con una grande passione. – Tutte le informazioni

BESOZZO – L’ultima serata in cartellone nella stagione teatrale 2024 organizzata dall’Amministrazione Comunale di Besozzo in collaborazione con Intrecciteatrali, sarà sabato 20 aprile alle ore 21:00 al Teatro Duse (via Duse, Besozzo). In scena Andrea Gosetti con Io non posso sbagliare uno spettacolo toccante su un tema drammaticamente di attualità: la violenza contro le donne, che vedrà in scena Andrea Gosetti e la violinista Sarah Leo. – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – La stagione teatrale a Solbiate Olona si conclude sabato con “Camere con Crimini”. – Tutte le informazioni

BARASSO – La rassegna culturale della Sala Polifunzionale San Martino di Barasso si apre con la storia di Emilio Alemagna. Il primo appuntamento che apre la nuova stagione è in programma venerdì 19 aprile: alle 21, con ingresso gratuito (offerte libere gradite). A maggio tre spettacoli teatrali per tutti i gusti – Tutte le informazioni

DAVERIO – Sogni in pellicola: il cine-festival di Daverio esplora desideri e fantasie. Si parte il 19 aprile una storia d’animazione che cattura l’essenza di Parigi attraverso gli occhi di un dolce topolino con una grande passione. Questo appuntamento è ideale per le famiglie, inizio ore 20.45 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio la performance teatrale “Chiedi alle montagne”. Lo spettacolo teatrale di Allegra De Mandato ed Emanuele Arrigazzi è scritto e interpretato da Marco Albino Ferrari – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

UBOLDO – Sabato 20 aprile, invece, tappa al giardino botanico curato da Gianni Riva sito a Uboldo, presso il Centro Sportivo Claudio Galli, via Antonio Maria Ceriani, 25. – Tutte le informazioni

LURATE CACCIVIO – Lurate Caccivio sabato 20 aprile alle ore 8.30 con ritrovo presso piazza del Municipio ci sarà il primo appuntamento 2024 delle Giornata del Verde pulito – Tutte le informazioni

BAMBINI

