Aspettando Halloween. Eventi da paura a Varese e nel Varesotto

La notte di Halloween è attesa ormai da grandi e piccini, con decine di eventi dedicati alla notte da incubo per eccellenza a partire dal weekend tra il 26 e il 27 ottobre, sino alla notte di giovedì 31 ottobre.

Tante le iniziative a tema zucche, fantasmi e giochi spaventosi per divertirsi, esorcizzare le paure e riscoprire luoghi, antiche usanze tradizioni.

ASPETTANDO HALLOWEEN

FESTE

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Domenica pomeriggio è in programma la Festa di Halloween in pineta con il Villaggio del Mistero, Dolcetto o scherzetto, letture e truccabimbi a tema – Tutti i dettagli

VEDANO OLONA – Sabato pomeriggio al Parco Spech c’è terza edizione di Biblio Halloween! – Siamo tutti un po’ mostri, con letture spaventose e sfide da superare. In caso di maltempo l’evento sarà al Cag di via Dei Martiri, 9 – Come partecipare

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Sabato 26 ottobre bambini e ragazzi vanno A caccia di mostri dal pomeriggio fino a sera negli spazi del Centro didattico scientifico del Parco Pineta – I dettagli ANNULLATO

AZZATE – Al Roccolo, l’orto sensoriale che si trova nella splendida Piana di Vegonno, sabato e domenica c’è un nuovo weekend di Festa delle zucche con possibilità di prenotare anche per i bambini divertenti laboratori creativi per intagliare la zucca con fantasia in vista di Halloween – Come partecipare

ROVELLO PORRO – Latture da bivido sabato pomeriggio in biblioteca per tutti i bambini tra i 4 e i 10 anni – meglio se mascherati – che saranno poi accompagnati in un lavoretto a tema. Iniziativa gratuita con prenotazione – La locandina

FAGNANO OLONA – Arriva Halloween, Halloween is coming è il titolo dell’evento per i bambini di prima elementare in programma sabato mattina in biblioteca con letture a tema in italiano e inglese, uno scary bingo e un laboratorio ispirato alla notte più paurosa dell’anno – Come partecipare

SPETTACOLI

MALNATE – I ragazzi dell’associazione La Finestra di Malnate in scena sabato sera in oratorio con lo spettacolo di Halloween “Brrrivido Hotel” della copagnia I Defenestrati e uspurato alla celebre Famiglia Addams – Tutte le informazioni

VARESE – Mirtilla, Livilla e Sibillia sono le tre simpatiche streghette protagoniste del Musical di Halloween in programma domenica mattina alle ore 10.30 al Miv – Multisala impero Varese. Uno spettacolo teatrale coinvolgente, proposto dal Cappellaio Matto per divertire grandi e piccini con una combinazione di magia, comicità e balloon art – Lo spettacolo

VARESE – I ragazzi di Racconti al pentagramma e il coro voci bianche del Liceo musicale di Varese domenica pomeriggio portano in scenaall’Auditorium di via Garibaldi lo spettacolo originale Il fantasma del Liceo musicale, dramma giocoso di Halloween in 12 quadri ispirato al Fantasma dell’Opera. Ingresso a offerta libera – I dettagli

INCONTRI

CASTELLETTO TICINO – Sabato 26 ottobre alle ore 10.30 in biblioteca c’è Un fantasma d’altri tempi, incontro per bambini con l’autrice novarese Daniela Mazzoni per dare vita insieme a una delle avventure di Betta e Matilde – L’iniziativa

TRADATE – Viaggi spaziali alla scoperta del cielo di Halloween in partenza domenica dall’EcoPlanetario del Parco Pineta in occasione della nuova domenica di Porte Aperte del Centro didattico scientifico – Qui tutto il programma

LA NOTTE DI HALLOWEEN

FESTE

BIANDRONNO – Dove c’è immaginazione non c’è orrore. Con questo motto torna giovedì dalle ore 18 la tradizionale Festa di Halloween al Bosco del Fauno, con golosità, musica e travestimenti terrificanti – L’evento

CASTIGLIONE OLONA – La Festa di Halloween è al Castello di Monteruzzo gGiovedì 31 ottobre a partire dalle 15.30 con giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini, tra cui lo spettacolo di magia delle ore 16.30 e l’immancabile concorso “Un Mostro di Zucca”. E in serata per i più grandi apericena in maschera e dj set – Qui tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del tessile giovedì 31 ottobre torna il rito del Capodanno celtico per accogliere con una festa il cambio di stagione, con fate e folletti, musica, balli (anche per bambini), il contest per la zucca più originale, divertimento ed emozioni. Dress code: pauroso! – L’iniziativa

GOLASECCA – Centro storico chiuso al traffico e allestito a tema per Terrore a Golasecca, la Festa di Halloween diffusa con Dolcetto o scherzetto, spettacoli, giochi e attività a tema dalle ore 18 in avanti – Il programma

GIOCHI E SPETTACOLI

VARESE – Giovedì pomeriggio all’imbrunire Villa Mirabello apre a bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni per gicoare Una mummia al Museo, un gioco fatto di misteri, indizi e prove da indagare tra le sale, cercando di spiegare i misteri della mummia bambino esposta al Museo – Come partecipare

VARESE – Minions da paura nell’Halloween di CinemaKids, la rassegna di Cinema per famiglie promossa da Filmstudio 90. Giovedì 31 ottobre alle 15.30 speciale Halloween al Cinema Nuovo con la proiezione di Cattivissimo Me 4. Film in replica domenica 3 novembre – L’iniziativa

VARESE – Giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 i bambini tra i 4 e gli 8 anni sono attesi a Villa Panza per festeggiare Halloween con Incantesimi di luce, tra storie paurose, scorci nascosti, opere misteriose, luci inaspettate e qualche personaggio stravagante. Al termine della speciale visita da brividi un laboratorio per creare maschere e personaggi stregati . L’evento sarà riproposto nelle mattinate del 1, 2 e 3 novembre – Qui tutte le info

VARESE – Si intitola Due note… da paura! il concerto di Halloween dell’Ensemble de Saxophones di Varese in programma giovedì 31 ottobre alle 20.30 all’Auditorium del Civico Liceo Malipiero con un programma da brivido – Il concerto

BUSTO ARSIZIO – Il secondo appuntamento con la rassegna di teatro per bambini Primi applausi del Teatro San Giovanni Bosco è Hotel Transilvania, e celebra la festa di Halloween con tanti personaggi paurosi – Scopri di più

DOPO HALLOWEEN

INARZO – Venerdì 1 e sabato 2 novembre si celebra Halloween in Palude Brabbia con un racconto misterioso e itinerante al calare della sera – dalle ore 16.30 – lungo i sentieri dell’area protetta dell’Oasi Lipu, popolata di strani personaggi e prove da superare – I dettagli

VARESE – Domenica pomeriggio la nuova sede di Calcinate del Pesce di Varese Corsi propone ai bambini un incontro per capire “Come scacciare i mostri dalla tua cameretta” esprimendosi attraverso l’arte, il ballo, i colori e la musica – Come partecipare