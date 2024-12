Che fare con i bambini nel weekend del 6, 7 e 8 dicembre a Varese e nel Varesotto

Nel weekend dell’Immacolata partono ufficialmente i preparativi per il Natale con una serie di iniziative a tema, dall’accensione delle famose lucine di Leggiuno agli incontri con Babbo Natale nelle piazze.

LUCINE

LEGGIUNO – L’inaugurazione della nuova edizione delle Lucine di leggiuno è in programma sabato 7 dicembre. In quella giornata, verranno accese le oltre 850.000 luci che, per tutta la durata delle festività, creeranno un’atmosfera magica, incantando grandi e piccini – I dettagli

VARESE – Sabato 7 dicembre all’imbrunire l’appuntamento è al Sacro Monte, con l’accensione delle lucine. Nelle gallerie del borgo prenderà il via l’esposizione dei lavori artistici creati dagli alunni dei doposcuola – Scopri di più

CARNAGO – Il 7 e 8 dicembre, Carnago celebra la magia del Natale con giochi, spettacoli e attività per bambini, il mercatino, musica e uno spettacolare Laser Show domenica accompagna l’accensione dell’albero in occasione dei 10 anni dell’evento – Tutte le informazioni

MALNATE – L’accensione del grande albero di Natale in piazza delle Tessitrici è in programma domenica 8 dicembre all’inbrunire – Scopri di più

VARESE – Lo spettacolo di luci inaugurato domenica scorsa ai Giardini Estensi continua a regalare meraviglia per tutto il periodo delle feste – Guarda qui

TERNATE – Pro loco e Comitato genitori invitano i bambini a festeggiare il Natale in piazza sabato e domenica per incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, tra letterine e laboratori, mercatino e pranzo, cori e accensione del grande albero domenica – L’evento

OLGIATE OLONA – Tra le iniziative di Natale proposte dal Comune sabato alle 17 c’è l’accensione dell’albero di natale alla presenza di unao speciale Babbo Natale in moto, mentre domenica, in occasione del mercatino a tema, i bambini potranno lanciare i palloncini dei desideri – Tutto il programma

CASTELLANZA – Castellanza celebra il Natale con tradizione e cultura: dal Musical Il dono di Gea all’albero comunitario. Un cartellone di eventi per “Accendi il Natale” tra spettacoli emozionanti, iniziative condivise e un abete decorato dai cittadini per celebrare i 50 anni di Castellanza come Città – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Sant’Eusebio si illumina per le feste. Organizzato dalla Pro Loco Casciago, in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago, la serata promette di regalare emozioni e magia – Tutte le informazioni

GRANTOLA – Il Natale si avvicina, Grantola fa festa. Domenica 8 dicembre dalle 15,30 tante iniziative per grandi e bambini: musica, giochi e merende fino all’accensione dell’albero natalizio – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica sera sll’imbrunire accensione del grande Albero di Natale in Piazza Parrocchiale e animazione a cura delle Associazioni Angeresi e canti dei bambini delle scuole.

SARONNO – Domenica 8 dicembre alle 16,30 il taglio del nastro di piazza Libertà dopo l’intervento di riqualificazione. Seguiranno l’accensione dell’albero e lo spettacolo musicale con Ronnie Jones- Qui tutte le info

EVENTI

SUMIRAGO – Domenica 8 dicembre l’ottava edizione del Villaggio di Natale a Villa Molino, con tante attività per grandi e piccini cui è dedicato anche il baratto solidale de L’albero magico – L’evento

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte per l’Immacolata al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. In programma esplorazioni e giochi in natura e una speciale avventura per piccoli astronauti all’EcoPlanetario alla scopera del Cielo di Natale, giuidati dalla stella cometa. E la sera prima, sabato 7 dicembre, per i più grandicelli (dai 10 anni in su) una speciale avventura tra Supereroi e astronomia – Il programma

VARESE – Nel weekend del 7-8 appuntamento a Ville Ponti con il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone con laboratori per bambini tra 3 e 10 anni in un “luogo segreto” di Villa Andrea a cura delle insegnanti della scuola dell’Infanzia Eligio Ponti– I dettagli

VARESE – Domenica 8 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, Babbo Natale aspetta i bambini in via San Martino, davanti allo showroom di 23&venti. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia – Leggi qui

VARESE – Doppio appuntamento nel rione di Sant’Ambrogio, a Varese. Sabato Pasta e Fagioli in Piazza e domenica con Sant’Ambrogio in Strada, tanti spettacoli, concerti e attività per tutta la famiglia – Qui tutte le info

SAMARATE – A Verghera secondo weekend di eventi per tutta la famiglia al “Giardinetto di Babbo Natale”, tra magia, addobbi, letterine a Babbo Natale, Elfi, balli e musica – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – C’è un mega-regalo di natale in piazza Vittorio Emanuele II. Il grande pacco regalo permette ai bambini di fare un viaggio indimenticabile: uan volta entrati nel regalo, come per magia, ci si ritroverà a casa di Babbo Natale – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Seconda edizione per BAlloon Festival, il meglio del fumetto italiano in due giorni nell’evento organizzazato dall’amministrazione con Creative Comics. In città i disegnatori dei migliori fumetti italiani da Dylan Dog a Tex passando per Zagor e Topolino – Il programma

SOMMA LOMBARDO – Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Somma Lombardo si veste a festa per ospitare la quindicesima edizione dei mercatini di Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo, con Babbo Natale e animazione per bambini– Tutte le informazioni

VARESE – La domenica pomeriggio dalle 16 alle 18.30 fino al 15 dicembre, al Caffè del Borducan è di casa Babbo Natale. Un’occasione imperdibile per tutti i bambini che vorranno incontrarlo, lasciargli la letterina e vivere la sua speciale magia – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa il “Presepe in Paese”. Terza edizione per l’iniziativa nata da un’idea della Scuola dell’Infanzia di Lavena. Sabato 7 dicembre l’inaugurazione – Tutte le informazioni

MARZIO – Mercatino di Natale a Marzio. Tante bancarelle, divertimento e alle 16.00 vi aspetta Babbo Natale per prendere le letterine dei bimbi – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BIANDRONNO – A Biandronno tanti eventi con “Natale in Villa Borghi”. Si parte l’8 dicembre con l’esposizione dei presepi e la lettura natalizia con musica dal vivo “L’abete” di Andersen a cura di Leo e Massimo Testa – Tutto il programma

SARONNO – Sabato 7 allo studio Danzarte c’è “Senza renne non c’è Natale”e domenica 8 dicembreal museo Gianetti è di scena “Piccolo Orsetto e la gara dei pupazzoni di neve: due divertenti spettacoli per i più piccoli ad ingresso gratuito – Qui tutte le info

MALNATE – Venerdì 6 dicembre nell’aula magna delle scuole medie si terrà una serata dedicata ai più giovani ma non solo, all’insegna della comicità – Scopri di più

TRADATE – OGGIONA S. STEFANO – Sabato mattina appuntamento in biblioteca con i volontari di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Domenica 8 e 22 dicembre alle ore 11.30 e 14.30 dimora e giardino di Villa Panza aprono ai bambini per Magia d’inverno, una speciale visita guidata con laboratorio creativo – I dettagli

AZZATE – “In game, dove il videogioco diventa condivisione” è il titolo del primo di una serie di incontri gratuiti per i ragazzi dai 10 ai 14 anni in programma sabato 7 dicembre alle 10 nella sede delle Mamme in Cerchio con due gamer esperti: Sara Scattini e Marco Greco – L’iniziativa

BISUSCHIO – È dedicato a I tre moschettieri la lettura con laboratori per bambini e famiglie in programma venerdi 6 dicembre ore 16.30 nel maxisalone Comunale di Via Mazzini 14. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca in collaborazione con il Corpo musicale Valceresio – L’iniziativa

SOLBIATE ARNO – L’8 dicembre il centro del paese si animerà con i Mercatini degli hobbisti, aperti dalle 10 alle 18, cori natalizi, musica dal vivo e, soprattutto la XmasRun – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Sabato mattina alle 10 appuntamento con il “Natale in Biblioteca”, a base di letture sotto l’albero (quello decorato da babini e cittadini), laboratori creativi, tè e cioccolata calda – Il programma

ANGERA – Sabato pomeriggio in biblioteca il laboratorio Renne, ghirlande ed elfi, mentre domenica pomeriggio alle ore 15 al Museo Aecheologico c’è “Merry Saturnalia”, laboratorio sulle feste invernali per bambini dai 6 anni – Leggi di più

VARESE – Con Varese Corsi a Calcinate del Pesce “Il pacchetto rosso” un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni per creare delle scatole di addobbi da poter usare per il proprio albero di Natale. Per tutte le informazioni e le iscrizioni, cliccare qui

PISTE DI PATTINAGGIO

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto dicembre e sino alla fine delle vacanze Natalizie la Pista di pattinaggio s ghiaccio

LUINO – Ritorna dopo anni la Pista di Pattinaggio in Piazza della Libertà a Luino, pronta a trasformare il centro cittadino nel cuore pulsante delle festività invernali – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, è stata inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – Con l’inizio di dicembre in piazza delle Tessitrici ha aperto la pista di pattinaggio , al centro di numerosi eventi che Malnate dedica al Natale – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

CITTIGLIO – Iscrizioni aperte per l’iniziativa gratuita promossa da Fondazione Asilo Mariuccia Cantami o mamma rivolta alle donne in gravidanza pronte a conoscere il massaggio sonoro e che si svolgerà a Casa Fraschini nelle giornate di mercoledì 11 e 18 dicembre – Come partecipare

OPEN DAY SCUOLE – Fine settimana di open day per le famiglie che devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno il prossimo anno. Ad esempio questo sabato ci sono tanti open day delle scuole dell’infanzia paritarie di Varese – Scopri di più

VARESE – TRADATE – Prosegue la Raccolta di giocattoli promossa da Croce Rossa Varese e Tradate per bambini e ragazzi in difficoltà tra 0 e 17 anni. Domenica mattina la Cri sarà al Mercatino di Masnago, a Varese, mentre venerdì sera e nelle giornate di sabato e domenica la sede di Tradate sarà aperta per la raccolta – Qui tutte le info

BESOZZO – La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS organizza il Mercatino della Solidarietà a partire da sabato 9 novembre per portare concreta solidarietà nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da patologie bronco-polmonari, cardiologiche e allergiche – L’evento

