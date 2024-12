Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 6, 7, 8 dicembre

Il weekend dell’Immacolata si popola di presepi, mercatini e lucine di Natale. Appuntamento a Ville Ponti con il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone. La magia del Natale torna a brillare con le 850 mila lucine di Leggiuno. Le Lucine di Natale faranno immergere anche quest’anno i visitatori in un’atmosfera fiabesca grazie agli oltre 850.000 led che illumineranno il borgo. Dal 5 dicembre al 6 gennaio a Leggiuno. Il capolavoro “Tamar di Giuda” di Francesco Hayez, che fa parte della collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese, diventa protagonista della “Tamar svelata”, mostra temporanea dedicata a quest’opera che viene inaugurata venerdì 6 dicembre alle 18. Gioie di Natale: a Tradate musica medievale e rinascimentale per il Tempo dell’Attesa. Ad esibirsi sarà l’ensemble AtmoSfera, un gruppo che da anni si distingue per la sua capacità di ricreare atmosfere incantevoli con la musica antica.

METEO

LE PREVISIONI – Nuvole, vento, sole e neve: tutto in un weekend, sui cieli di Varese. Una bassa pressione scenderà però nel fine settimana dal Mare del Nord sul Tirreno, con nuovo peggioramento. Temperature nella norma stagionale – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BUGUGGIATE – Questo Natale l’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate propone una scelta di regali che va oltre il semplice gesto materiale, e invita tutti a fare un dono che possa davvero fare la differenza. Sabato 7 dicembre l’orario dai apertura sarà dalle 15 alle 19 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 8 dicembre, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più famoso d’Italia, arrivano per la prima volta a Busto Arsizio con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Tante idee regalo per Natale al mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle dalle 9.30 ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di Natale – Tutte le informazioni

CARNAGO – Il 7 e 8 dicembre, Carnago celebra la magia del Natale con mercatini, musica e uno spettacolare Laser Show in occasione dei 10 anni dell’evento – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di Voltorre a Gavirate ospiterà “Città dei Presepi 2024”: una mostra unica con 100 presepi, installazioni artistiche e percorsi emozionali per un’esperienza natalizia indimenticabile – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Somma Lombardo si veste a festa per ospitare la quindicesima edizione dei mercatini di Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo – Tutte le informazioni

VARESE – Ritorna e si fa in due il temporary shop di Amaro Rubino al Premiato Biscottificio di Varese per un regalo diverso, artigianale e sostenibile da mettere sotto l’albero – Tutte le informazioni

VARESE – Babbo Natale torna al Borducan di Varese domenica 8 dicembre dalle 15 alle 18– Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini targati Creanza stanno diventando un vero e proprio brand che assicura qualità degli espositori e raffinatezza della location. Quest’anno la loro creatività raddoppia: nel weekend del 7-8 appuntamento a Ville Ponti con il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone e quello successivo con il Creanza Christmas Street Market, per la prima volta in via del Cairo, con musica, street art e persino un bus londinese a due piani – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 8 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, Babbo Natale vi aspetta davanti allo showroom di 23&venti a Varese. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia – Tutte le informazioni

VARESE – Doppio appuntamento nel rione di Sant’Ambrogio, a Varese. Sabato Pasta e Fagioli in Piazza e domenica con Sant’Ambrogio in Strada, tanti spettacoli, concerti e attività per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

VARESE – Nella casetta all’ingresso dell’Agricola Home&Garden (in via Pisna 1 a Varese) dalle 9.30 alle 18.30 venerdì, sabato, domenica e lunedì fino al 23 dicembre si potranno acquistare prodotti dell’Azienda Agricola Fonteincantata a base di miele, con tante informazioni sul mondo delle api e sul lavoro degli apicoltori – Tutte le informazioni

VARESE – Dicembre è il mese delle festività, dei regali e della magia natalizia. E quest’anno Varese Gardening si prepara a rendere il tuo Natale ancora più speciale con sconti spettacolari e irripetibili fino al 50% su articoli per la casa e la persona, cesti regalo, incensi naturali, candele in cera di soia, profumatori ambiente, decorazioni natalizie, nastri, carte per confezionamento e molto altro. Domenica 8 dicembre apertura straordinaria – Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Mercatino di Natale: le 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste vi aspettano anche questo in weekend in Piazza Monte Grappa con musica ed eventi per grandi e piccini. Dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti: sono tante le prelibatezze che troverete – Tutte le informazioni

EVENTI

LEGGIUNO – La magia del Natale torna a brillare con le 850 mila lucine di Leggiuno. Le Lucine di Natale faranno immergere anche quest’anno i visitatori in un’atmosfera fiabesca grazie agli oltre 850.000 led che illumineranno il borgo. Dal 5 dicembre al 6 gennaio a Leggiuno – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Seconda edizione per BAlloon Festival, il meglio del fumetto italiano a Busto Arsizio. Organizzato dall’amministrazione con Creative Comics porterà in città i disegnatori dei migliori fumetti italiani da Dylan Dog a Tex passando per Zagor e Topolino. Il programma della due giorni – Tutte le informazioni

MALTO GRADIMENTO – “Birrifici aperti”: sabato 7 dicembre la manifestazione nazionale. da Franz von Martitt | 3 Dic 2024 | Nuove birre – News dai birrifici

VARESE – Tutti gli eventi natalizi del weekend nella città di Varese. Tantissimi gli eventi che questo fine settimana (venerdì 6 – domenica 8 dicembre) animeranno Varese, dal centro ai quartieri – Tutti gli appuntamenti

OLGIATE OLONA – Un Natale ricco di appuntamenti a Olgiate Olona. Gli eventi organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale saranno molteplici a sottolineano l’importanza e l’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti della cultura, della socializzazione, della condivisione – Tutte le informazioni

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA – All’auditorium dell’ospedale Sant’Anna la premiazione del 25esimo premio Sole d’Oro. Il riconoscimento speciale che vuole far conoscere il contributo di associazioni e volontari delle province di Como e Varese è arrivato al suo quarto di secolo – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – A Biandronno tanti eventi con “Natale in Villa Borghi”. Il programma delle iniziative organizzate dal Circolo Culturale di Biandronno con il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – L’8 dicembre 2024 Solbiate Arno si veste di festa per un’intera giornata dedicata al Natale, con eventi pensati per coinvolgere grandi e piccini. Il centro del paese si animerà con i Mercatini degli hobbisti, aperti dalle 10 alle 18, offrendo l’occasione di trovare regali artigianali per il Natale. Ad accompagnare i visitatori ci saranno cori natalizi, musica dal vivo, stand gastronomici con specialità locali, vin brulé, cioccolata calda e molto altro – Tutte le informazioni



BESOZZO – Sabato 7 dicembre a partire dalle 15 l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza “Natale a Besozzo” un pomeriggio ricco di eventi che si concluderà con l’accensione dell’albero – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Castellanza celebra il Natale con tradizione e cultura: dal Musical Il dono di Gea all’albero comunitario. Un cartellone di eventi per “Accendi il Natale” tra spettacoli emozionanti, iniziative condivise e un abete decorato dai cittadini per celebrare i 50 anni di Castellanza come Città – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Accendiamo il Natale: Sant’Eusebio si illumina per le feste. Organizzato dalla Pro Loco Casciago, in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago, la serata promette di regalare emozioni e magia – Tutte le informazioni

GRANTOLA – Il Natale si avvicina, Grantola fa festa. Domenica 8 dicembre dalle 15,30 tante iniziative per grandi e bambini: musica, giochi e merende fino all’accensione dell’albero natalizio – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 8 dicembre: Dalle 10.00: Mercatino nel Borgo, stand enogastronomici, musica del CMA S. Cecilia e cornamusari itineranti; Ore 15.00: “Merry Saturnalia”, laboratorio sulle feste invernali per bambini dai 6 anni – Museo (prenotazione: prenotazioniangera@gmail.com); All’imbrunire: Accensione del grande Albero di Natale in Piazza Parrocchiale, animazione a cura delle Associazioni Angeresi e canti dei bambini delle scuole.

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa il “Presepe in Paese”. Terza edizione per l’iniziativa nata da un’idea della Scuola dell’Infanzia di Lavena. Sabato 7 dicembre l’inaugurazione – Tutte le informazioni

TRADATE – Supereroi e astronomia anticipa la nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Sabato 7 dicembre una speciale serata di osservazione in EcoPlanetario seguita dalla domenica di porte aperte al Centro didattico scientifico con esplorazioni in natura e viaggi spaziali – Tutte le informazioni

SPECIALE MERCATINI DI NATALE

VARESE – Domenica 8 dicembre, a partire dalle 9:30, nel salone dell’oratorio di Masnago, aprirà il tradizionale Mercatino di Natale, che resterà aperto per tutta la giornata, fino alle 18:00. In vendita ci saranno manufatti artigianali di vario genere, il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto “Sfida a cielo aperto”. La giornata del mercatino si inserisce nell’ambito della festa della comunità MaMi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Il Natale di…”, il mercatino alla Galleria Boragno. Le creazioni di Maristella, Mafalda Ami8, Paola Bijoux, Daniele Verrucchi e Série de Boutons, con tante originali idee regalo per le feste – Tutte le informazioni

MARZIO – Mercatino di Natale a Marzio. Tante bancarelle, divertimento e alle 16.00 vi aspetta Babbo Natale per prendere le letterine dei vostri bimbi – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Il Villaggio di Natale alla Villa Molino di Sumirago, tra eventi e prelibatezze. Domenica 8 dicembre l’ottava edizione del Villaggio di Natale, con tante attività per grandi e piccini cui è dedicato anche il baratto solidale de L’albero magico – Tutte le informazioni

TERNATE – Natale in piazza a Ternate per il weekend dell’Immacolata. Pro loco e Comitato genitori invitano i bambini in piazza per incontrare Babbo Natale e i suoi elfi sabato 7 e domenica 8, con mercatino, pranzo, cori e accensione dell’albero – Tutte le informazioni

SOLIDARIET À

VARESE – Un evento speciale unisce venerdì sera musica e solidarietà: “Jingle Bell Pop” vedrà esibirsi le giovani talenti “le Pop-Up” in un’esplosione di danza e canto per sostenere la lotta contro il tumore al seno, organizzato dal Lions Club Varese 7 Laghi per CAOS all’’Auditorium di Sant’Ambrogio, il 6 dicembre alle ore 21 – Tutte le informazioni

VARESE – “Adotta un peluche, regala un sorriso”: la raccolta a Varese per La Casa del Giocattolo Solidale. In corso Matteotti l’iniziativa solidale con la collaborazione del Lions International Varese Host e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Varese – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – A Brezzo di Bedero l’incontro con Marco Rodari, il claun il Pimpa. Appuntamento nel pomeriggio di domenica 8 dicembre con un doppio incontro – Tutte le informazioni

INCONTRI

GORLA MINORE – Azione Cattolica e Anpi presentano insieme a Gorla Minore l’esempio delle “Aquile randagie”. Un incontro guidato dalla figura di don Giovanni Barbareschi scout, prete, ribelle per amore e anche Giusto tra le Nazioni per aver portato in salvo perseguitati ebrei al di là del confine – Tutte le informazioni

CULTURA – Dalle “veneri tracagnotte” ad oggi, un evento per scoprire l’evoluzione della figura della donna. Domenica 8 dicembre un evento unico a Busto Arsizio per scoprire come si è evoluta l’immagine femminile nella storia, con il divulgatore scientifico Andrea Bellati e la guida escursionistica Antea Franceschin – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo l’edizione 2024 della rivista “Storia e Storie dalla Sponda Magra”. Venerdì 6 dicembre la presentazione della 15esima puntata del lavoro del Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

AZZATE – “In game, dove il videogioco diventa condivisione” per i ragazzi ad Azzate. Sabato 7 dicembre alle 10 nella sede delle Mamme in Cerchio il primo di una serie di incontri rivolti ai ragazzi con due gamer esperti: Sara Scattini e Marco Greco – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Il capolavoro “Tamar di Giuda” di Francesco Hayez, che fa parte della collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese, diventa protagonista della “Tamar svelata”, mostra temporanea dedicata a quest’opera che viene inaugurata venerdì 6 dicembre alle 18 nella sua nuova collocazione: la valorizzazione del dipinto, a cura di Serena Contini, è stata organizzata con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Brera che possiede diversi documenti riguardanti l’opera. Il nuovo allestimento, posto nella sala affrescata della Crocifissione è a cura dell’architetta Valeria Marinoni e sarà visibile almeno fino al mese di marzo – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – “We Want Peace”, artisti in mostra alla Sangalleria di Arcumeggia. Trento Longaretti, Enrico Baj, Aldo Carpi, Umberto Faini, Albino Reggiori, Giorgio Robustelli e molti altri nella mostra presentata dalla galleria d’arte – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Midec di Laveno un viaggio attraverso la ceramica e la Natività con opere di artisti storici e contemporanei. In occasione delle festività natalizie, il MIDEC allestisce una articolata proposta di “presepi”. Dal 30 novembre al 6 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – “Possono gli occhi”: la mostra fotografica di Elena Lovisolo alla libreria Ubik di Varese. La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della libreria Ubik e offre un’occasione speciale per scoprire un’artista emergente e il suo approccio unico al mezzo fotografico – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la seconda edizione di “Arte in libertà”. La rassegna organizzata dalle Aci con opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale “Miogni” – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Mostra di presepi artigianali nella chiesa di San Rocco a Cavaria: un viaggio nella tradizione natalizia. I protagonisti della mostra sono le opere realizzate da Michele Visalli, Paola Piccinali e Antonella Valdemarca, tre artisti che si distinguono per la loro maestria e attenzione ai dettagli – Tutte le informazioni

MUSICA

MOROSOLO – Concerto in onore di Sant’Ambrogio: un appuntamento musicale a Morosolo. Venerdì 6 dicembre 2024, la comunità di Morosolo-Casciago avrà l’occasione di celebrare il proprio patrono, Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Dedicato alle figure di uomini leggendari il Concerto di gala del Corpo musicale di Bisuschio. Sabato 7 dicembre il Corpo musicale Valceresio di Bisuschio in concerto con un programma che rende omaggio a grandi personaggi che hanno fatto la storia. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – “Tota Pulchra Es Maria”, musica sacra alla basilica di Varese per l’Immacolata. Sabato 7 dicembre, ore 21.00, nella Basilica di San Vittore si terrà un evento musicale organizzato dall’Associazione Organistica Varesina – Tutte le informazioni

TRADATE – Gioie di Natale: a Tradate musica medievale e rinascimentale per il Tempo dell’Attesa. Ad esibirsi sarà l’ensemble AtmoSfera, un gruppo che da anni si distingue per la sua capacità di ricreare atmosfere incantevoli con la musica antica – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Concerto di Natale a Buguggiate: musica e benemerenze della Bcc per celebrare il valore della comunità. Appuntamento sabato 7 dicembre alle 20,45 presso al Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire. Diego Trogher, vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, consegnerà i riconoscimenti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del tessile di Busto Arsizio il concerto “MuscialOperetta”. Domenica 8 dicembre alle ore 16.45 nella Sala Conferenze verranno proposte brani e arie dell’operetta nazionale ed internazionale accanto ad alcuni canti corali natalizi – Tutte le informazioni

VARESE – Con VareseCorsi un weekend ricco di iniziative in vista del Natale. A Varese sono in programma tre appuntamenti per grandi e piccoli dai balli di gruppo natalizi a laboratori per realizzare ghirlande fuori porta, borse in feltro e lanterne colorate con barattoli di vetro. A Calcinate del Pesce “Il pacchetto rosso” un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni per creare delle scatole di addobbi da poter usare per il proprio albero di Natale. Per tutte le informazioni e le iscrizioni, cliccare qui

LIBRI

LUVINATE – Al centro anziani di Luvinate la presentazione del libro di Marina Daverio “Un nuovo inizio”. Nel tradizionale appuntamento del “Caffè del Venerdi!” presso gli spazi rinnovati del Centro Sociale sarà la volta della cultura, con la presentazione del libro “Un nuovo Inizio” della varesina Marina Daverio, Macchioni Editore – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate la presentazione del nuovo numero di Menta e Rosmarino con Memo Remigi. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della musica. L’almanacco tratta di vita locale, storie di paese e paesi, aneddoti e vere e proprie chicche di natura storica – Tutte le informazioni

TRADATE – Lidia Laudani presenta “Un’altra vita” al Museo Fisogni di Tradate. L’appuntamento con l’autrice è per sabato 7 dicembre alle ore 17.00, con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

ANGERA – Sabato 7 dicembre: Ore 10.00: “Festa della Margonera” – Capronno; Ore 10.00: “Nati per leggere”, letture per bambini 0-6 anni – Biblioteca.; Ore 15.00: “Renne, ghirlande, elfi”, laboratorio per bambini dai 6 anni – Biblioteca (prenotazione: biblioteca@comune.angera.it); Ore 21.00: “Avvento Musicale”, concerto con Francesca Mercuriali (soprano), Stefano Meani (pianoforte), Danilo Favarelli (musicologo) – Sala Consiliare.

CINEMA E TEATRO

VARESE – L’associazione Le Vie dei Venti inizia la nuova stagione con “Il respiro della foresta”. Sabato 7 dicembre inizierà la rassegna 2024/2025 con la proiezione dello splendido film documentario diretto da Jin Huaqing. Ingresso libero – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Al teatro di Cassano Valcuvia lo spettacolo Circolo Polare Artico. Avventure su un’isola di ghiaccio. Sabato 7 dicembre va in scena uno spettacolo della compagnia Gli Omini che si ispira ai racconti di Jørn Riel – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 dicembre. Piste di pattinaggio, isole illuminate e tante iniziative fuori porta. Gli eventi del weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli appuntamenti