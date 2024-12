“La grande abbuffata” al cinema in 4K. Appuntamento a Filmstudio 90

Il film, presentato nel 1973 al 26° Festival di Cannes, torna sul grande schermo in versione restaurata e in 4K. Al cinema di Viale dei Mille Giovedì 19 dicembre, alle 21

Giovedì 19 dicembre, alle 21, al cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis, 5 VA) verrà proiettata in lingua originale la versione restaurata in 4K del film “La grande abbuffata” di Marco Ferreri.

Il film, presentato nel 1973 al 26° Festival di Cannes, racconta la storia di quattro amici, un gourmet, un produttore televisivo, un pilota d’aereo e un magistrato che decidono di ritirarsi in una villa rifornendosi di prelibatezze di ogni tipo. A loro si unirà un’insegnante che assisterà alla realizzazione del loro progetto: continuare a mangiare fino a morire.

Alla sua prima presentazione a Cannes il film ricevette numerose critiche da parte del pubblico inferocito; nonostante ciò, riuscì comunque a vincere il premio Fipresci della critica internazionale. Da segnalare anche un cast d’eccezione composto da Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli e Philippe Noiret.

“Si ha l’impressione di assistere ad una festa ed è di questo, in fondo che si tratta, festa grottesca, bizzarra e blasfema, in cui l’implosione dell’assetto sociale avviene attraverso la celebrazione del rito consumistico per eccellenza, che diventa così non tanto paradigma di una civiltà giunta al capolinea, quanto piuttosto epifanica dimostrazione del risultato al quale porta la strada che l’occidente ha imboccato. Ferreri, con estrema onestà intellettuale, mostra tutta la volgarità di questo declino, nella sua brutale rivelazione, costruendo forse il film più autenticamente dissacrante e insieme tristemente sacrale dell’epoca e che così ancora resiste anche nel ricordo di coloro che non hanno più avuto occasione di poterlo vedere.”

[Tonino De Pace –Sentieriselvaggi.it]

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima.

Per informazioni: https://www.filmstudio90.it/tesseramento. Biglietto d’ingresso €5,50; ridotto under25 €4,00. Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it.