Il BANFF Mountain Film Festival 2025 fa tappa a Varese e Saronno

Il festival, giunto alla sua 13ª edizione in Italia, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di esplorazione. Tappe anche in provincia giovedì 13 febbraio e lunedì 10 marzo

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour 2025 arriva a Varese e Saronno, portando con sé tutta l’emozione e la spettacolarità delle avventure cinematografiche legate alla montagna e alla natura. Il festival, giunto alla sua 13ª edizione in Italia, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di esplorazione.

Le tappe di Varese e Saronno

Il BANFF farà tappa a Varese giovedì 13 febbraio 2025, presso il Cinema Teatro Nuovo alle ore 20. L’evento è organizzato in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano – Sezione di Varese, e offrirà una serata all’insegna di storie straordinarie che spaziano dal climbing in Karakorum all’avventura in kayak alle isole Svalbard, fino alle discese freeride in Giappone e alle acrobazie in volo sul massiccio del Monte Bianco.

Lunedì 10 marzo 2025, il festival approderà invece a Saronno, al Cinema Silvio Pellico, sempre alle ore 20. Anche in questo caso, l’organizzazione è affidata al CAI – Club Alpino Italiano – Sezione di Saronno e Sezione di Legnano. La serata proporrà lo stesso programma di 9 tra cortometraggi e mediometraggi provenienti da tutto il mondo, raccontando imprese epiche, storie di amicizia e incredibili traguardi personali.

Un viaggio unico tra avventura e natura

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour è un evento internazionale che celebra lo spirito di avventura e la bellezza della natura incontaminata. Ogni proiezione offre al pubblico un’esperienza immersiva attraverso una selezione di film che esplorano temi legati alla montagna, all’avventura e all’ambiente. Tra le storie di quest’anno spiccano discese in kayak tra le cascate delle isole Svalbard, percorsi in MTB sulle Dolomiti e straordinarie esplorazioni in alta quota.

La première italiana del tour 2025 si terrà a Milano il 4 febbraio, presso il Teatro Carcano, e il viaggio attraverso il Paese si concluderà a Catania il 14 marzo, dopo aver toccato ben 40 città. Ogni evento rappresenta un’opportunità unica per condividere esperienze e lasciarsi ispirare dalle storie di persone che hanno affrontato incredibili sfide in ambienti naturali straordinari.

Una celebrazione dello spirito di avventura

Il BANFF Mountain Film Festival, nato nel 1976 a Banff, in Canada, è il concorso cinematografico internazionale più prestigioso dedicato alla montagna e all’avventura. Ogni anno seleziona i migliori film che raccontano lo spirito della montagna, premiando la regia e la promozione della cultura montana e del rispetto per l’ambiente.

Alessandra Raggio, CEO di Itaca The Outdoor Community, sottolinea: “Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano.”

Partner e collaborazioni

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia 2025 è organizzato da Itaca Srl con il supporto di partner prestigiosi come La Sportiva, Ferrino, Buff®, e l’Ambasciata del Canada in Italia. Inoltre, gode del patrocinio del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, della FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e dell’AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

L’evento si avvale della collaborazione dei media partner Radio DeeJay, SkyTg24, Focus, Planetmountain.com e molti altri, per garantire una diffusione capillare e una partecipazione entusiasta in tutte le tappe italiane.

Non perdete l’occasione di vivere un’avventura straordinaria: il BANFF vi aspetta a Varese e Saronno per due serate indimenticabili all’insegna del cinema e della natura.