Al Nuovo di Varese una serata dedicata al rock italiano

Una serata all’insegna della musica rock italiana, tra documentazione cinematografica ed esibizione live: è il programma previsto per l’evento speciale di venerdì 28 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA). Sarà proiettato il film Jesus Loves the Fools, documentario che racconta la storia dei Carnival of Fools che alla fine degli anni ‘80 ha segnato la storia del rock indipendente italiano. Un appuntamento speciale che sarà arricchito dalla presenza di Mauro Ermanno Giovanardi.

Diretto da Filippo D’Angelo, Dimitris Statiris e dallo stesso Mauro Ermanno Giovanardi, il film riporta gli spettatori alle atmosfere di quel periodo, con una narrazione collettiva (tanti sono i personaggi intervistati e che sino stati coinvolti nel lungometraggio) e ragiona sui motivi del successo della mitica band milanese (il cui nome è ispirato da una poesia di Patti Smith). In particolare però, il film si concentra sulla figura di Mauro Ermanno Giovanardi e dei suoi inizi, quando con un gruppo di amici (tra cui Manuel Agnelli) fonda un’etichetta musicale indipendente, la Vox Pop. Nel 1988 nascono i The Carnival of Fools dalla collaborazione di Giovanardi con Marco Magistrali. La band pubblica prima un EP, partecipa al tributo italiano ai Joy Division e in seguito con due formazioni diverse 2 album, ottenendo recensioni pazzesche e un buon successo che permetteranno loro di affrontare un tour in Italia ed Europa e di fare da supporto nella data di Milano al tour Let Love In di Nick Cave, prosegue l’esperienza con i Carnival of Fools fino allo scioglimento avvenuto nel 1994.

Inoltre, dopo la proiezione del film ci sarà un Q&A e un live set a cura dello stesso Giovanardi accompagnato da Marco Cusino, con cui percorreranno musicalmente i temi narrati nel docufilm. Con omaggi ai Velvet Underground, Patti Smith, Joy Division, con canzoni originali della band e per concludere un brano dal primo album dei La Crus a chiudere il cerchio

Costo dei biglietti:

* Intero: € 12

* Ridotto (Soci Filmstudio 90, Arci, Coop, Over 65 e under 18): € 10

* Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 8

L’evento è organizzato da Filmstudio 90 APS nell’ambito della rassegna Nuovo Live!, in partenariato con il Comune di Varese, e con il sostegno di Coop Lombardia e Hagam.

Per maggiori informazioni contattare: Filmstudio90@filmstudio90.it