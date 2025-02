Alla chiesa evangelica di Caldana l’incontro ““Omosessualità – realtà di oggi”

Martedì 11 febbraio alle ore 20,30 nella chiesa evangelica ecumenica di via IV novembre 12 a Caldana si terrà il terzo degli incontri ecumenici su tematiche di attualità. L’argomento che verrà trattato riguarda “Omosessualità – realtà di oggi”. È un argomento di grande attualità ed importanza: come si può vivere come coppia omosessuale in un piccolo paese? Cosa dicono i parenti? E cosa dice la chiesa?

Introducono il tema Marie Cristine Beisel e Anna Sanarico. Presentano la posizione evangelica la pastora Magdalena Tiebel e il pastore Carsten Gerdes, mentre la posizione cattolica sarà illustrata dal parroco don Fabio Giovenzana.