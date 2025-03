Mastini, primo match ball per conquistare la semifinale

Il successo esterno per 1-4 ad Alleghe in Gara2 ha messo nelle mani dei Mastini una ghiottissima occasione: quella di chiudere in tre partite la serie dei quarti di finale contro le Civette così da avere più tempo per preparare il turno successivo, che al 99% sarà durissimo e al 99% sarà contro il Caldaro che sta spazzando via i malcapitati Bulldogs di Torre Pellice.

La squadra di Glavic sembra davvero essersi messa alle spalle fatiche, difficoltà e attriti del periodo buio (quello intorno alla Coppa Italia) e nel doppio confronto contro i veneti hanno mostrato la capacità di essere un complesso concreto, paziente, capace di difendersi quando necessario e pure di colpire. Certo le prove di Ohandzhanian a guardia della gabbia (la statistica parla del 97,3% di parate nelle prime due partite!) sono state un notevole “plus” per i gialloneri, perché come spesso accade nell’hockey quando un portiere fa la differenza anche il resto del gruppo ne ha beneficio.

Ma le prodezze di Oggy non sono ovviamente il solo motivo del buon momento varesino: la “vecchia guardia” è tornata a colpire, i due finlandesi hanno alzato il livello e la doppietta di Franchini che ha indirizzato Gara2 è il segnale che il mago ha ritrovato la sua bacchetta magica.

Detto tutto questo, però, sarebbe suicida pensare a un Alleghe ormai in disarmo: le Civette hanno intrapreso dallo scorso anno un processo di crescita che sta dando frutti, hanno una formazione bilanciata e completa e un pubblico appassionato che segue i propri beniamini anche in trasferta. Il primo comandamento deve quindi essere quello della massima concentrazione per la Gara3 di questa sera (giovedì 6, ore 20,30) affidata a Lottaroli e Volcan (linesmen Brenna e Pignatti), nella quale Glavic avrà di nuovo la rosa al completo, con il coach sloveno che nel frattempo sembra avere stabilizzato le linee.

Una informazione di servizio importante: visto che la partita è potenzialmente decisiva per il passaggio del turno, un eventuale supplementare sarebbe giocato a 3 contro 3 sulla distanza dei 20′ (ma chi segna per primo vince).

LA SERIE

GARA 1: Varese-Alleghe 4-1 (serie 1-0)

GARA 2: Alleghe-Varese 1-4 (serie 0-2)

GARA 3: giovedì 6, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

GARA 4 (ev.): sabato 8, ore 20:30 Alleghe-Varese (Alvise De Toni di Alleghe)

GARA 5 (ev.): martedì 11, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

PLAYOFF IHL – LA SITUAZIONE

Caldaro (1) – Valpellice (8) 2-0 (ore 20,30)

VARESE (4) – Alleghe (5) 2-0 (ore 20,30)

Aosta (2) – Valdifiemme (7) 1-1 (ore 20)

Feltre (3) – Appiano (6) 1-1 (ore 20,30)