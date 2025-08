Il vicecapogruppo della Lega Angei critica Largo Flaiano: «Caos viabilistico e problemi di sicurezza irrisolti»

Largo Flaiano, Angei (Lega): «Caos viabilistico e problemi di sicurezza irrisolti»

VARESE – Il vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale, Stefano Angei, denuncia la situazione viabilistica di Largo Flaiano e delle vie limitrofe, nonostante l’inaugurazione della nuova rotatoria.

Secondo Angei, persistono criticità legate alla sicurezza e al flusso veicolare, con episodi come autobus costretti a manovre pericolose in via Tamagno e auto che percorrono la rotonda in contromano. I residenti segnalano da tempo incidenti e disagi, mentre – sottolinea Angei – le interrogazioni presentate in Comune non avrebbero ricevuto risposte adeguate.

Ulteriori problemi riguardano la difficile immissione da via Sant’Imerio, la gestione del traffico da via Magenta verso l’autostrada e la sosta irregolare che ostacola il transito nelle vie circostanti.

Angei critica anche la priorità data dall’amministrazione al sondaggio per il cambio nome di Largo Flaiano: «Il biglietto da visita della città è una rotonda con un guardrail ammaccato e senza fiori».