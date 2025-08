Sotto le stelle: miti, costellazioni e marshmallow alla Piana di Vegonno

Tre serate per riscoprire l’incanto del cielo estivo, tra scienza, mito e un pizzico di magia: il 10, 13 e 14 agosto alle ore 21.00, la Piana di Vegonno ad Azzate diventa teatro di

Sotto le stelle. Miti e costellazioni del cielo estivo

un’esperienza unica di osservazione astronomica per grandi e piccoli sognatori.

Guidati da Giorgia, appassionata divulgatrice e narratrice del firmamento, ci si addentrerà tra le meraviglie del cielo notturno: un viaggio che tocca le costellazioni più luminose, affiancandole alle leggende mitologiche che le accompagnano da millenni. Storie affascinanti che uniscono popoli e civiltà, raccontate sotto la volta celeste, lontano dalle luci della città.

Non solo stelle: falò, marshmallow e coperta sotto il cielo

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da un falò conviviale dove tutti potranno gustare marshmallow in compagnia, con lo sguardo rivolto all’infinito. L’invito per i partecipanti è di portare con sé una coperta per potersi sdraiare comodamente sul prato e godersi la serata in pieno relax.

Ingresso 10 euro

Parcheggio consigliato presso la zona industriale di Azzate, in via 2 giugno.

In caso di maltempo o cielo coperto, l’evento verrà rimandato.

CONTATTI

Il Roccolo | Orto sensoriale

Via XXV Aprile 33, Azzate

Telefono: +393491467217

Email: ilroccolo.vegonno@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram