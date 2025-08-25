Varese Orchidea 2025: torna in Agricola la mostra-mercato per appassionati di orchidee

Immergiti nell’atmosfera suggestiva del giardino d’inverno vittoriano, un elegante padiglione in ferro battuto e vetro che unisce passione botanica, gusto estetico e innovazione tecnica. Questa è la sensazione che l’ospite potrà percepire con il tema di quest’anno: Il Giardino d’Inverno in Stile Vittoriano: un’oasi di esotismo e raffinatezza.

Nato nell’Inghilterra ottocentesca, questo spazio luminoso ospitava collezioni di piante esotiche e rare – tra cui le orchidee, autentiche protagoniste del XIX secolo – trasformandosi in un luogo di incontro, contemplazione e meraviglia.

Oggi il concetto di giardino d’inverno si rinnova: non più solo uno spazio dedicato alle collezioni botaniche, ma un ambiente multifunzionale che porta luce, natura e armonia all’interno delle case e degli spazi pubblici. Un luogo raffinato che unisce natura e design, e che a Varese Orchidea 2025 dal 5 al 7 settembre 2025 presso Agricola, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato, diventa la cornice ideale per celebrare la bellezza delle orchidee.

La manifestazione è gratuita, l’accesso è libero, ma entrando nel vivo del programma della 18° edizione della mostra-mercato internazionale di orchidee, cosa dobbiamo aspettarci? Come negli anni precedenti nel vivaio di Agricola Home&Garden verrà allestita un’ampia esposizione di orchidee che anche quest’anno si preannuncia spettacolare, con differenti aree popolate da coltivatori, rivenditori ed esperti di orchidee di fama internazionale.

Oltre a visitare l’area espositiva sarà possibile partecipare agli incontri gratuiti e corsi teorici e pratici a cura dello staff di ALAO.

A questo link è possibile consultare il programma completo di Varese Orchidea 2025.

Confermato anche lo Sportello SOS Orchidea. Durante tutta la manifestazione sarà infatti possibile avere una consulenza gratuita sulla coltivazione delle orchidee e un check sullo stato di salute delle proprie piante. L’appuntamento è quindi per il 05-06-07 settembre in Agricola Home&Garden in via Pisna 1, Varese aperto con orario continuato dalle 09:00 alle 19:00.