A Varese una cena nel buio per scoprire i sapori con i sensi

Venerdì 10 ottobre un’occasione per vivere il cibo in modo diverso e per sostenere al tempo stesso l’impegno dell’associazione, che da anni lavora a favore delle persone cieche e ipovedenti sul territorio varesino. Prenotazioni entro il 6 ottobre

Un viaggio sensoriale unico, capace di ribaltare le abitudini quotidiane e dare voce a gusto, olfatto e tatto. È questo lo spirito con cui l’Associazione CISV – Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini – organizza la Cena nel Buio, in programma venerdì 10 ottobre alle 19.45 al Caffè Fuoricontesto, in via Dunant 2 a Varese.

Si tratta di un’esperienza culinaria indimenticabile: in assenza di luce, i commensali saranno guidati in un percorso gastronomico che invita a scoprire i piatti attraverso i profumi, i sapori e le consistenze. Il menù, ispirato alla cucina tradizionale, comprende antipasto, primo, secondo, dolce e bevande, ma verrà svelato solo attraverso i sensi.

Il costo della cena è di 35 euro e le prenotazioni sono aperte fino al 6 ottobre, contattando Antonella al numero 347 3129605.

Un’occasione per vivere il cibo in modo diverso e per sostenere al tempo stesso l’impegno dell’associazione che da anni lavora a favore delle persone cieche e ipovedenti sul territorio varesino.