Nell’ambito del “Fondamentali. Festival dei Diritti”, che si terrà a Varese dal 9 all’11 ottobre, un appuntamento da non perdere è quello dedicato al tema della gestione e moderazione dei commenti online, in particolare nei media locali.

L’incontro, intitolato “Commenti e comunità: come gestire e moderare il dibattito online nei media locali”, si concentrerà sulle dinamiche e le criticità legate alla gestione dei commenti online, un tema sempre più rilevante nell’era digitale.

L’incontro avrà luogo sabato 11 ottobre, alle 10.30, presso la Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese. Il confronto tra esperti e direttori di testate locali si concentrerà sul ruolo dei giornali come presidio di comunità e partecipazione, mettendo in luce le strategie e buone pratiche per garantire un dialogo rispettoso, inclusivo e costruttivo.

Parteciperanno Carlo Bartoli, Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Luca Levati, direttore di Radio Lombardia, Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e Pier Luca Santoro, esperto di Data Media Hub. Il dibattito sarà moderato da Martina Toppi, giornalista de La Provincia di Como, e Norman Di Lieto, con l’obiettivo di offrire uno spunto di riflessione sull’importanza di un’informazione di qualità anche nei commenti online.

Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.