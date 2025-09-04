Dal messaggio di Papa Francesco alle sfide di oggi: a Ispra il convegno “Laudato sì dieci anni dopo”

In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato sì, la Fondazione Achille Grandi, in collaborazione con le ACLI regionali della Lombardia e le ACLI provinciali di Varese, organizza un incontro pubblico di approfondimento e confronto dal titolo: “Laudato sì dieci anni dopo”, che si terrà mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 15, presso Casa Don Guanella, in piazza Don Guanella 43, Barza di Ispra.

L’iniziativa sarà presieduta da Antonio Russo, presidente della Fondazione Achille Grandi. Porteranno i saluti istituzionali Martino Troncatti, presidente regionale delle ACLI lombarde, e Filippo Cardaci, presidente delle ACLI provinciali di Varese.

A seguire, tre interventi autorevoli offriranno una lettura articolata dell’enciclica e del suo impatto:

Marco Rochini – “Chiesa e ambiente da Pio XII a Francesco”

Rochini, ricercatore in Storia del Cristianesimo e docente di Agiografia, esplorerà le trasformazioni della Chiesa nella sua relazione con l’ambiente attraverso il Novecento fino al pontificato di Papa Francesco.

Gian Luca Podestà – “Laudato sì: una svolta nella dottrina sociale della Chiesa”

Podestà, esperto di Storia economica, approfondirà come Laudato sì rappresenti un punto di svolta nell’evoluzione della dottrina sociale della Chiesa, in particolare sul fronte delle disuguaglianze economiche e sociali.

Claudia Sorlini – “Rilevanza, incidenza, attualità della Laudato sì”

Sorlini, professoressa emerita di Microbiologia agraria, discuterà l’attualità dell’enciclica nell’ambito della sostenibilità ambientale, della biodiversità e del recupero delle risorse naturali.

L’incontro prevede anche, in conclusione, uno spazio riservato agli interventi del pubblico presente in sala. Per permettere una più ampia partecipazione, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Fondazione Achille Grandi: Youtube – Facebook