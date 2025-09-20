Ernesto Masina presenta “L’abbraccio” alla biblioteca Bruna Brambilla di Varese

Un nuovo appuntamento con la letteratura attende i lettori varesini: mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 17.45, la biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese ospiterà lo scrittore Ernesto Masina per un incontro dedicato al suo ultimo libro L’abbraccio. A dialogare con l’autore sarà la dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti.

Un romanzo a due voci sull’intimità e i legami

Nel romanzo “L’abbraccio”, Masina sceglie una narrazione a due voci per raccontare l’epilogo di una storia d’amore, sviscerando la complessità dell’intimità e delle dinamiche di coppia. Le due voci, parallele e speculari, si alternano in un racconto che illumina ricordi, pensieri e suggestioni, dando vita a un mosaico narrativo ricco di sfumature.

L’opera affronta anche aspetti sociali e culturali, mettendo in luce elementi familiari e dinamiche relazionali segnate da una visione maschile ormai superata, con una riflessione profonda sull’inadeguatezza e sulla trasformazione.

Un autore tra memoria e identità

Ernesto Masina, nato in Africa da padre fiorentino e madre bresciana, ha seguito per anni il padre, ufficiale dei Carabinieri, nei suoi trasferimenti in tutta Italia. Dopo una carriera come responsabile commerciale in ambito chimico, ha coltivato la passione per la scrittura. Tra i suoi libri si ricordano anche L’orto fascista, Gilberto Lunardon detto il Limena, Il sosia, L’oro di Breno, Don Arlocchi e il mistero della statua di Minerva, L’Abbraccio e Lui per lei.

L’incontro alla “Bruna Brambilla”

L’incontro si inserisce nel ciclo di eventi culturali organizzati dalla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank di Varese, con il supporto dei volontari Auser. Un’occasione per conoscere da vicino l’autore e approfondire i temi del romanzo attraverso un dialogo aperto con la dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti.